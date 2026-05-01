Bir Türk Çin'deki Bir Araba Bayisinde Sıfır Araç Fiyatlarını Paylaştı

Çin'de otomobillerden alınan 'Tüketim Vergisi' motor hacmine göre kademelidir. Videoda da belirtildiği gibi, 1 milyon Yuan altındaki araçlarda vergi yükü Türkiye'ye kıyasla oldukça düşüktür (%22.6 gibi oranlar telaffuz ediliyor). Hatta Porsche gibi markalar pazar payını korumak için bazen bu verginin bir kısmını indirim olarak üstleniyor.

Porsche Çin ve Türkiye Fiyat Karşılaştırması (Yaklaşık)

Porsche Cayenne:

- Çin: ~5.600.000 TL

- Türkiye: ~16.000.000 TL ve üzeri

Porsche Panamera:

- Çin: ~7.000.000 TL

- Türkiye: ~19.000.000 TL ve üzeri

Porsche 911:

- Çin: ~10.000.000 TL

- Türkiye: ~28.000.000 TL ve üzeri