Bir Türk Çin'deki Bir Araba Bayisinde Sıfır Araç Fiyatlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.05.2026 - 19:51

Aynı fabrikadan çıkan, aynı motoru taşıyan ve aynı logoyu taşıyan bir arabanın fiyatı ülkeden ülkeye pek çok faktör sebebiyle ciddi bir fark gösterebiliyor. Çin dünyanın en büyük otomobil pazarı. Bu devasa pazar hem yerli hem yabancı üreticileri fiyat konusunda çok daha rekabetçi olmaya zorluyor. Peki Çin'de otomobil piyasası nasıl?

Çin'de yaşayan bir Türk gittiği Porsche bayisindeki sıfır araç fiyatlarını paylaştı. Elbette kıyaslamalar da peş peşe yapıldı.

Hesaplamalar yapıldı!

Çin'de otomobillerden alınan 'Tüketim Vergisi' motor hacmine göre kademelidir. Videoda da belirtildiği gibi, 1 milyon Yuan altındaki araçlarda vergi yükü Türkiye'ye kıyasla oldukça düşüktür (%22.6 gibi oranlar telaffuz ediliyor). Hatta Porsche gibi markalar pazar payını korumak için bazen bu verginin bir kısmını indirim olarak üstleniyor.

Porsche Çin ve Türkiye Fiyat Karşılaştırması (Yaklaşık)

  • Porsche Cayenne:

- Çin: ~5.600.000 TL

- Türkiye: ~16.000.000 TL ve üzeri

  • Porsche Panamera:

- Çin: ~7.000.000 TL

- Türkiye: ~19.000.000 TL ve üzeri

  • Porsche 911:

- Çin: ~10.000.000 TL

- Türkiye: ~28.000.000 TL ve üzeri

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
