Amerika Turist Türkiye'de Karşılaştığı Tuvalet Sistemi Karşısında Şoke Oldu

Amerika Turist Türkiye'de Karşılaştığı Tuvalet Sistemi Karşısında Şoke Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.04.2026 - 21:08 Son Güncelleme: 28.04.2026 - 21:09

Her ülkenin kendi has alışkanlıkları var, huyları ve sistemleri var. Tüm bunlar o ülkenin ihtiyaçlarından ve yaşam tarzından doğuyor ve bir süre sonra normal hale geliyor. Bir ülkede oldukça sıradan olan bir şey başka bir ülkenin insanına 'dahice' gelebiliyor. . 

Türkiye'ye gelen Amerikalı bir turist 'christian.grossi' umumi tuvaletlerdeki hijyenik klozet kapak sistemini ilk kez görünce şaşkınlığını kayıt altına aldı. O görüntüleri 'Gördüğüm en çılgınca şey' diyerek takipçileriyle paylaştı.

Peki turisti şoke eden bu klozet sistemi nasıl çalışıyor?

Peki turisti şoke eden bu klozet sistemi nasıl çalışıyor?

Videoda görülen sistem, Türkiye'deki kalabalık mekanlarda hijyeni sağlamak amacıyla kullanılan otomatik naylon kaplama mekanizması. Sensöre elinizi yaklaştırdığınızda klozet kapağının üzerindeki tek kullanımlık naylon rulo dönerek kullanılmış yüzeyi bir tarafa toplar ve oturma alanına tamamen temiz, steril bir katman serer. Özellikle halka açık tuvaletlerde ten temasından kaynaklanan hijyen kaygılarını gidermek için geliştirilen bir çözüm. 

Videoyu çeken yabancı gezgin için bu durum oldukça şaşırtıcı çünkü bu teknoloji her ülkede yaygın değil. Genelde yurt dışında ya tek kullanımlık kağıtlar kullanılır ya da sadece dezenfektan spreyler bulunur.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
