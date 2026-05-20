Atv Dizisi A.B.İ.'de Başrol Afra Saraçoğlu Diziden Ayrılmıştı: Sezon Finali Öne Çekildi, Yeni Partner Geliyor

Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2026 - 13:57

Atv ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun ekrana dönmesiyle birlikte büyük heyecan yaratan A.B.İ. dizisi, başrol Afra Saraçoğlu'nun ayrılığıyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu Avukat Çağla rolüne veda ederken bu beklenmeyen gelişme dizinin sezon finalinin öne çekilmesine yol açtı. Gelecek sezon ise yeni kadın başrol arayışları başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekranlara döndüğü A.B.İ dizisi büyük heyecan yaratmış, ancak başroller arasındaki yaş farkı sık sık eleştirilmişti.

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun yaş farkından dolayı aralarında bir uyum olmadığı izleyici yorumları arasında yer aldı. Eleştirilere rağmen dizi reytinglerde zirveyi kapsa da Afra Saraçoğlu sezon sonunda diziden ayrılık kararı aldı.

Afra Saraçoğlu'nun ayrılığının ardından A.B.İ. dizisinde sezon finali tarihi öne çekildi, yeni tarih belli oldu.

19 Mayıs Salı günü 16. bölümüyle ekrana gelen A.B.İ. dizisinin 17. bölümüyle sezon finali yapacağı öğrenildi. Dizinin sezon finali bölümü bayramın ardından, 9 Haziran Salı günü yayınlanacak. Yeni sezonda Doğan karakterine hayat veren Kenan İmirzalıoğlu'na yeni partner gelecek. İmirzalıoğlu'nun partneri için çalışmalar başladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
