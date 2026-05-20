Büyük Umutlarla Başladıkları Sezonda 10 Bölümü Göremeden Erken Final Yapan Diziler

Sağlık sektörünü ele alan Doktor Başka Hayatta dizisi ise yalnızca 6 bölüm ekranda tutunarak listeye eklendi. Bereketli Topraklar dizisi düşük izlenme oranları sebebiyle henüz 5. bölümünde ekran macerasını noktalamak durumunda kaldı. Sakıncalı projesi de izleyicinin ilgisini çekmeyince 5 bölüm süren yayınıyla arşive kaldırıldı. Sezonun en hızlı havlu atan yapımı ise aile bağlarını konu alan Ben Onun Annesiyim dizisi oldu; yapım sadece 4 bölüm yayınlandıktan sonra ani bir kararla yayından çekildi.

Sektör temsilcileri maliyetlerin yükseldiği bu dönemde kanalların düşük reytingli işlere artık tahammülünün kalmadığını ifade ediyor. Sonuç olarak; Aşk ve Gözyaşı, Aynadaki Yabancı, Aynı Yağmur Altında, Delikanlı, Doktor Başka Hayatta, Bereketli Topraklar, Sakıncalı ve Ben Onun Annesiyim dizileri bu sezonun en az süre ekranda kalan işleri olarak kayıtlara geçti.