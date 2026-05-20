Büyük Umutlarla Başladıkları Sezonda 10 Bölümü Göremeden Erken Final Yapan Diziler

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.05.2026 - 11:45

Televizyon kanallarının ve yapım şirketlerinin büyük bütçeler harcayarak izleyiciyle buluşturduğu yeni projeler için ekran yarışı her geçen yıl daha da zorlu bir hal alıyor. Büyük umutlarla ve geniş oyuncu kadrolarıyla yayın hayatına başlayan birçok yapım, reyting listelerinde beklenen başarıyı yakalayamadığı için erkenden yayından kaldırılabiliyor. Bu yayın döneminde de izleyicinin beğenisini kazanmak amacıyla yola çıkan fakat ekran ömrü son derece kısa kalan projeler oldu. Sektör analizlerinden elde edilen verilere göre, bu sezon çift haneli bölüm sayılarına dahi ulaşamadan veda etmek zorunda kalan birçok iddialı iş bulunuyor. Kanalların büyük yatırımlar yaptığı bu diziler, izleyicinin ilgisini çekmekte yetersiz kalınca yayından kaldırıldı veya erken final kararlarıyla sonlandırıldı.

Televizyon endüstrisinin en yoğun dönemlerinden birinin geride kaldığı şu günlerde, kanalların ekrana sürdüğü projelerin ayakta kalma süreleri sektörel bir tartışma konusu haline geldi.

Televizyon dünyasında bu sezon izleyicinin karşısına çıkan ancak reyting düşüklüğü nedeniyle 10 bölümü tamamlayamadan yayından kaldırılan yapımlar sıralandı. Büyük iddialarla başlayan sekiz farklı dizi, seyirciden beklenen ilgiyi görmeyerek ekranlara erken veda etmek zorunda kaldı. Listede yer alan dram ve aşk temalı yapımlardan Aşk ve Gözyaşı dizisi, reyting listelerinde geride kalarak sadece 7 bölüm yayında kalabildi. Benzer bir kaderi paylaşan Aynadaki Yabancı projesi de izleyici sadakatini sağlayamadığı için 7. bölümünün ardından kesin olarak bitirildi. Aynı Yağmur Altında ismiyle ekrana gelen romantik kurgulu yapım da yine 7 bölüm sonunda ekran ömrünü tamamladı.

Dikkat çeken hikayesilte şansını deneyen Delikanlı dizisi, alt sıralardan kurtulamayarak 7. bölümüyle final yapmak zorunda kalan bir diğer iş oldu.

Sağlık sektörünü ele alan Doktor Başka Hayatta dizisi ise yalnızca 6 bölüm ekranda tutunarak listeye eklendi. Bereketli Topraklar dizisi düşük izlenme oranları sebebiyle henüz 5. bölümünde ekran macerasını noktalamak durumunda kaldı. Sakıncalı projesi de izleyicinin ilgisini çekmeyince 5 bölüm süren yayınıyla arşive kaldırıldı. Sezonun en hızlı havlu atan yapımı ise aile bağlarını konu alan Ben Onun Annesiyim dizisi oldu; yapım sadece 4 bölüm yayınlandıktan sonra ani bir kararla yayından çekildi. 

Sektör temsilcileri maliyetlerin yükseldiği bu dönemde kanalların düşük reytingli işlere artık tahammülünün kalmadığını ifade ediyor. Sonuç olarak; Aşk ve Gözyaşı, Aynadaki Yabancı, Aynı Yağmur Altında, Delikanlı, Doktor Başka Hayatta, Bereketli Topraklar, Sakıncalı ve Ben Onun Annesiyim dizileri bu sezonun en az süre ekranda kalan işleri olarak kayıtlara geçti.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
