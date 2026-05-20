Show TV'nin Yeni İddialı Dizisi Muhtemel Aşk Kadrosuna İki Başarılı Oyuncu Katıldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.05.2026 - 10:53

Televizyon ekranlarında yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan iddialı dizi Muhtemel Aşk’ın hazırlık aşamalarında son viraja girildi. Yapım şirketinin titizlikle yürüttüğü cast çalışmaları tamamlanırken, projenin çekim takvimi de resmi olarak netlik kazandı. Kamera arkası ekiplerinin ve oyuncuların bir araya geleceği ilk büyük buluşma için geri sayım devam ediyor. Oyuncuların rollerinin kesinleşmesiyle birlikte, senaryodaki karakter dengeleri ve çatışma noktaları da tamamen şekillenmiş oldu. Sosyal medyada diziseverler tarafından büyük bir merakla beklenen yeni yapıma iki yeni oyuncu daha katıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan ve MF Yapım şirketinin yapımcılığını üstlendiği Muhtemel Aşk çekim öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun yürüttüğü projenin ekibi, herhangi bir son dakika aksiliği yaşanmadığı takdirde önümüzdeki cumartesi günü ilk sahneleri çekmek üzere sete çıkacak. Çekimler öncesinde oyuncuların senaryo üzerinde son değerlendirmeleri yapacağı büyük okuma provası ise yarın gerçekleştirilecek. Deneyimli yönetmen Altan Dönmez'in rejisiyle ekrana taşınacak olan dizi, hukuk ve aşk sarmalındaki güçlü bir kadının mücadelesini konu alıyor. Altan Dönmez, inatçı, çekici ve birbirleriyle amansız bir düşmanlık içinde olan iki erkeğin arasında kalan avukat Defne Derin'in hikayesini televizyon izleyicisine aktaracak.

Son olarak kadroya iki yeni oyuncu katıldı.

Kadroya son katılan isimlerden Müge Bayramoğlu, dizide Özlem karakterine hayat vererek iş insanı Levent'in kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Ekibe dahil olan bir diğer başarılı isim Melisa Berberoğlu ise Kadir'in boşanma aşamasında olduğu eşi Leyla karakterini canlandıracak.

Dizinin ana karakter kadrosu ise televizyon dünyasının birbirinden ünlü ve yetenekli isimlerini bir araya getiriyor. Avukat Defne rolünde Ayça Ayşin Turan yer alırken, ona başrolde Kadir karakteriyle Ekin Koç eşlik edecek. Hikayenin bir diğer önemli karakteri olan Tolga'yı Feyyaz Şerifoğlu canlandırırken, Melis karakterine ise Hayal Köseoğlu hayat verecek. Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Evrim Doğan Mine rolüyle, Tugay Erdoğan Yavuz karakteriyle ve Cansel Elçin ise iş insanı Levent rolüyle kamera karşısına geçecek. Genç jenerasyondan Ege Erkal Yiğit karakterini, Melis Minkari ise Zeynep rolünü üstlenecek. Kadrodaki diğer önemli eksikleri tamamlayan Selen Domaç Suzi karakterini oynarken, Özgür Berber ise Oğuz rolüyle hikayedeki yerini alacak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
