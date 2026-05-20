Evde Rüzgar mı Var? Bir İçerik Üreticisi Ev İçinde Tüylü Yaka Mikrofonu Kullanmanın Sebebini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 10:02

Sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerin teknik kalitesi, izleyiciyle kurulan bağın gücünü doğrudan belirliyor. Dijital mecralarda üretim yapanların en sık karşılaştığı eleştirilerden biri de ev ortamında çekilen videolarda neden profesyonel ekipmanlara ihtiyaç duyulduğu sorusu. YouTube, TikTok ve Instagram gibi alanlarda ses kalitesinin en az görüntü kadar önemli olduğunu göz ardı eden izleyiciler, bu durumu çoğunlukla gereksiz bir özentilik olarak yorumlama eğilimi gösteriyor.

Mikrofonların üzerindeki tüylü koruyucuların sadece açık havada ve rüzgarlı havalarda kullanılacağına dair yaygın bir yanlış algı bulunuyor. 'kardelenpalmy' isimli içerik üreticisi, takipçilerinden gelen 'Evde rüzgar mı var da mikrofonuna tüy takıyorsun?' eleştirilerine esprili ve uygulamalı bir şekilde yanıt verdi. Takipçilerinin eleştirel yorumlarını doğrudan ekrana taşıyan yayıncı, ev içinde bile olsa bu tüylü aparatın ses kalitesini nasıl kökten değiştirdiğini net bir biçimde gözler önüne serdi.

Sanıldığının aksine tüylü mikrofonlar sadece rüzgarlı havada değil ev ortamında da sesin kalitesi için oldukça gerekli.

Yaka mikrofonlarında kullanılan ve halk arasında 'tüy' olarak bilinen bu aparatın asıl adı dijital yayıncılık dünyasında 'deadcat' (ölü kedi) olarak geçiyor. Birçok insan bu malzemenin sadece dış mekandaki sert rüzgar sesini kesmeye yaradığını düşünse de, aslında ev içindeki kapalı ortamlarda çok daha kritik bir fiziksel ve akustik görevi bulunuyor. Türkçe gibi sert ünsüzlerin yoğun olduğu dillerde konuşurken ağzımızdan kontrolsüz hava patlamaları çıkar. Özellikle fıstıkçı şahap olarak kodladığımız sert sessiz harfler (f, s, t, k, ç, ş, h, p) telaffuz edilirken mikrofon kapsülüne doğrudan çarpan bu hava akımı, seste patlamalara ve klik seslerine neden olur. Tüylü koruyucu, ağızdan çıkan bu sert hava dalgasını gözenekleri arasında dağıtarak akustik bir filtre görevi görür ve sesin izleyiciye pürüzsüz, tok ve net bir şekilde ulaşmasını sağlar. Ev ortamındaki yankı ve istemsiz nefes seslerini de absorbe eden bu küçük detay, amatör bir kaydı profesyonel bir podcast seviyesine taşımaya yardımcı olur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
