Egzamanın Kökünü Kurutan Doğal Yöntem: Kuru Ciltler Bayılıyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 09:38

Mevsim geçişlerinin, hava değişimlerinin yoğun yaşandığı dönemlerde cildimiz de daha hassas olabiliyor. Kuru ciltlerde ortaya çıkan kaşıntı, kızarıklık ve cilt kuruluğu zamanla egzamaya dönebiliyor. Egzamayı tedavi etmek için bazı kremler bulunsa da uzman isimler doğal yöntemlere yönelmenin de faydalı olabileceğini söylüyor.

Egzamaya ve kuru cilde iyi gelen doğal ürünler arasında en dikkat çekeni ise bıttım sabunu.

Bıttım sabunu, egzamanın kökünü kurutuyor.

Kimyasal içerikli kozmetiklerin hassas ciltlerde tahrişi artırdığını düşünen kullanıcılar, doğal yöntemlere yöneliyor. Doğal ürünlerin hem cildi iyileştirdiği hem de beslediği düşünülüyor. Bu ürünlerin başında ise bıttım sabunu geliyor.

Bıttım sabunu kullanan kişiler, düzenli ve uzun süreli kullanım sonucunda ciltlerinin rahatladığını, egzamanın olumsuz sonuçlarının geçtiğini belirtiyor. Kuruluk hissi azalıyor, cilt daha yumuşak bir yapıya kavuşuyor. Sabunların her ne kadar cildi  tahriş ettiği düşünülse de bıttım sabununun içindeki doğal madde, cildi tahriş etmeden temizliyor.

Peki bıttım sabununun sırrı ne?

Bıttım sabununun sırrı, menengiçten geliyor. Bıttım sabunu, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen bıttım ağacının (menengiç) yağından yapılan bir çeşit doğal sabun. Menengiç yağından elde edilen bıttım sabunu, uzun yıllardır kullanılıyor. İçeriğindeki doğal yağlar cildi besliyor ve kuruluğa karşı koruyor. Uzmanlar, egzama problemi yaşayan kişilerin sert kimyasallar içeren ürünlerden kaçınmasının önemli olduğunu belirtiyor. 

Bıttım sabununun faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Egzama, mantar, sedef hastalığı ve yara gibi cilt sorunlarına iyi gelir

  • Deriyi yağ ve toksinlerden arındırıp tıkalı gözeneklerin açılmasını sağlar

  • Antiseptik özelliği ile mikrop öldürücüdür

  • Sivilce, akne gibi cilt lekelerini azaltır

  • Kepek oluşumunu engeller

  • Saç dökülmesini önleyebilir

  • Cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur

Bıttım sabunu, herkes tarafından kullanılabilir ve günlük kullanıma uygundur. Doğal bir ürün olduğu için hassas ciltliler, alerjik reaksiyon gösterenler ve kimyasallara karşı duyarlılığı olan kişiler de kullanabilir. Ancak piyasada bıttım sabunu adı altında satılan kimyasal sabunlara karşı dikkatli olunmalıdır. İçerdiği yüksek linoleik nedeniyle hamile ve emziren kadınların bıttım sabunu kullanmadan önce doktorlarına danışması tavsiye edilir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
