Uzman Nörologlara Göre Beynin Yaşlanmasını Geciktiren Üç Yol

Yön Bulma

BBC'nin verdiği önerilerin ilki 'yön bulma'. Yaşlanmayla gelen bilişsel gerilemeye karşı korunmanın bir yolunun, beynin belirli bir bölümünü hedeflemek olduğu belirtiliyor. Yön bulmakta rol oynayan beyin bölgesi hipokampüsün, Alzheimer hastalığında belirtiler ortaya çıkmadan birkaç yıl önce etkilenen ilk yer olduğuna inanılıyor.

İngiltere'deki University College London'dan erken Alzheimer teşhisi konusunda uzman nörolog Dennis Chan 'Yıllardır Alzheimer hastalarının ilk belirti olarak sıklıkla kaybolduğunu biliyoruz' diyor ve erken teşhisin çok önemli olduğunu söylüyor.

Bu nedenle beynimizin bu bölgesini korumak unutkanlığı geciktirebilir, önleyebilir.

Sosyal Anlamda Aktif Kalma

Çok sayıda araştırma, sosyal olmanın bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını belirtiyor. Örneğin, daha yüksek sosyal etkileşime sahip 100 yaşını aşan kişilerin beyin sağlığının daha iyi olduğu görülüyor. Orta yaşta sosyal aktivitelere katılmanın ise yaşlılıkta genel bilişsel yeteneği artırdığı tespit edildi. Sosyal olmak hem stresimizi azaltmamızı sağlıyor hem de bizleri yaşamın zorluklarına karşı hazırlıyor.

Yaşam Boyu Öğrenme

Belirli bir yaşa geldikten sonra 'benden geçti' demek yok. Sağlıklı yaşlanmanın en önemli göstergelerinden biri, bireyin eğitimde geçirdiği yıl sayısı. Bedenimiz nasıl sporda zorlandıkça kendini geliştiriyorsa beynimiz de zorluklarla ve yeni şeyler öğrenmeye çalışarak güçleniyor. Beynimizi aktif tuttuğumuzda, bilişsel gerilemenin yavaşladığı da kanıtlandı.

İngiltere'deki University College London'dan erken Alzheimer teşhisi konusunda uzman nörolog Dennis Chan, 'Alzheimer'a karşı direnç kazandıran şey tam olarak bu esneklik ve yeni sinir hücreleri ve sinapslar oluşturma yeteneği' diyor.

Sonuç olarak, beyni uyaran her türlü aktivite, sağlığınız için oldukça faydalı!