Uzman Nörologlara Göre Beynin Yaşlanmasını Geciktiren Üç Yol

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 22:34

Son yıllarda teknolojinin 'hızlıca' gelişmesi, hayatlarımızı kolaylaştırdı. Fakat biraz fazla kolaylaştırmış olabilir. İnsanlar olarak her zaman en kolay yolu aradık. Teknoloji de bugünlerde her şeyin en kolayını sunuyor. Ancak zihinsel çabamız azaldıkça yaşam süremiz ve genel olarak sağlığımız da etkileniyor.

BBC, beyin söz konusu olduğunda, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam süresini desteklemek için yapabileceğimiz şeyleri sıraladı.

Yaşam süremiz uzasa da "sağlıklı yaşam süresi" dünyanın birçok yerinde azalıyor.

BBC'nin aktardığına göre, araştırmacılar, insanların daha uzun yaşadıkça, sağlıksız geçirdikleri yıl sayısının da artma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Gelişen teknoloji sayesinde zihnimiz daha az yoruluyor fakat daha erken yaşlanmaya başlıyor.

Neyse ki beynimiz söz konusu olduğunda, daha uzun ve sağlıklı bir yaşam süresini desteklemek için yapabileceğimiz şeyler var. 

İskoçya'nın Edinburgh kentindeki Heriot-Watt Üniversitesi'nden psikolog Alan Gow, 'Yaşımız ne olursa olsun, düşünme becerilerimizi biraz daha geliştirebilecek şeyler var' diyor. Üstelik beyin yapısını genç tutmak için yapılacak şeyler o kadar da sıkıcı değil!

İşte, beyin yaşlanmasını geciktirmek için üç "eğlenceli" yol!

Yön Bulma

BBC'nin verdiği önerilerin ilki 'yön bulma'. Yaşlanmayla gelen bilişsel gerilemeye karşı korunmanın bir yolunun, beynin belirli bir bölümünü hedeflemek olduğu belirtiliyor. Yön bulmakta rol oynayan beyin bölgesi hipokampüsün, Alzheimer hastalığında belirtiler ortaya çıkmadan birkaç yıl önce etkilenen ilk yer olduğuna inanılıyor. 

İngiltere'deki University College London'dan erken Alzheimer teşhisi konusunda uzman nörolog Dennis Chan 'Yıllardır Alzheimer hastalarının ilk belirti olarak sıklıkla kaybolduğunu biliyoruz' diyor ve erken teşhisin çok önemli olduğunu söylüyor.

Bu nedenle beynimizin bu bölgesini korumak unutkanlığı geciktirebilir, önleyebilir.

Sosyal Anlamda Aktif Kalma

Çok sayıda araştırma, sosyal olmanın bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını belirtiyor. Örneğin, daha yüksek sosyal etkileşime sahip 100 yaşını aşan kişilerin beyin sağlığının daha iyi olduğu görülüyor. Orta yaşta sosyal aktivitelere katılmanın ise yaşlılıkta genel bilişsel yeteneği artırdığı tespit edildi. Sosyal olmak hem stresimizi azaltmamızı sağlıyor hem de bizleri yaşamın zorluklarına karşı hazırlıyor.

Yaşam Boyu Öğrenme

Belirli bir yaşa geldikten sonra 'benden geçti' demek yok. Sağlıklı yaşlanmanın en önemli göstergelerinden biri, bireyin eğitimde geçirdiği yıl sayısı. Bedenimiz nasıl sporda zorlandıkça kendini geliştiriyorsa beynimiz de zorluklarla ve yeni şeyler öğrenmeye çalışarak güçleniyor. Beynimizi aktif tuttuğumuzda, bilişsel gerilemenin yavaşladığı da kanıtlandı.

İngiltere'deki University College London'dan erken Alzheimer teşhisi konusunda uzman nörolog Dennis Chan, 'Alzheimer'a karşı direnç kazandıran şey tam olarak bu esneklik ve yeni sinir hücreleri ve sinapslar oluşturma yeteneği' diyor.

Sonuç olarak, beyni uyaran her türlü aktivite, sağlığınız için oldukça faydalı!

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
