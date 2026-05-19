article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada En Çok Milyarder Çıkaran Üniversiteler ve Bölümler Belli Oldu

Dünyada En Çok Milyarder Çıkaran Üniversiteler ve Bölümler Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.05.2026 - 17:39

Dünyanın önde gelen milyarderlerinin hangi üniversitelerden mezun olduğu belli oldu. Forbes verileriyle yeni bir rapor hazırlandı ve milyarderlerin büyük bölümünün birkaç seçkin üniversiteden mezun olduğu ortaya çıktı.

Listede Harvard zirvedeki yerini korudu, Çin üniversiteleri ise yükselişe geçti.

Peki en çok milyarderi çıkaran üniversite hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en zengin insanları, Harvard'dan mezun oluyor!

Dünyanın en zengin insanları, Harvard'dan mezun oluyor!

Forbes'un 2026 milyarder listesi üzerinden yeni bir araştırma hazırlandı. Araştırmada, 'dünyanın en zengin insanları hangi üniversiteden mezun oluyor?' sorusu yanıtlandı. 'Milyarderlerin Eğitim Profili 2026' başlıklı raporda milyarderlerin birkaç üniversitede yoğunlaştığı görüldü. Harvard zirvedeki yerini korurken Çin'in yükselişi de dikkatlerden kaçmadı.

Listenin ilk sırasında açık ara farkla Harvard Üniversitesi yer alıyor. Harvard mezunu 134 milyarder bulunuyor. 

Listenin devamı ise şu şekilde:

  • Stanford Üniversitesi: 86 milyarder

  • Pennsylvania Üniversitesi: 63 milyarder

  • MIT: 39 milyarder 

  • Zhejiang Üniversitesi: 36 milyarder

  • Columbia Üniversitesi: 35 milyarder

  • Moskova Devlet Üniversitesi: 34 milyarder

  • Güney Kaliforniya Üniversitesi: 33 milyarder

  • Yale Üniversitesi: 31 milyarder

  • Mumbai Üniversitesi: 31 milyarder

Çin, beşinci sırada yer alan Zhejiang Üniversitesi ile dikkat çekiyor.

Çin, beşinci sırada yer alan Zhejiang Üniversitesi ile dikkat çekiyor.

Çin, teknoloji ve girişimcilik alanında büyümesini sürdürüyor. Yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan Çin, üniversite eğitimlerinde de yükselmeye devam ediyor. PDD Holdings'in kurucusu Colin Huang ve DeepSeek yöneticisi Liang Wenfeng de Çin üniversitelerinden çıkan dikkat çekici isimler arasında.

Rapora göre milyarder yetiştiren üniversitelerin yüzde 51,43'ü ABD veya Çin'de bulunuyor. ABD hala sistemin merkezinde yer alsa da Çin üniversiteleri artık üst sıralarda daha görünür halde. 

Peki milyarderler en çok hangi bölümden mezun oluyorlar?

  • İşletme ve ekonomi: Yüzde 35,11

  • Mühendislik: Yüzde 13,63

  • Doğa bilimleri: Yüzde 6,09

  • Beşeri bilimler: Yüzde 6,03

  • Hukuk: Yüzde 4,81

  • Bilgisayar bilimleri: Yüzde 4,30

  • Sosyal bilimler: Yüzde 4,21

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın