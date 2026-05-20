article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'ün Yeni Dizisindeki Partneri Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'ün Yeni Dizisindeki Partneri Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2026 - 08:55

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve testinin pozitif çıkmasının ardından diziden aniden çıkarılmıştı. Doğukan Güngör'ün yeni sezonda rol alacağı dizi belli olmuştu. Haysiyet dizisinde başrol olacak Doğukan Güngör'ün partneri de belli oldu.

Kaynak:Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde dördüncü sezonda da rol alan Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturmasının ardından diziden çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde dördüncü sezonda da rol alan Doğukan Güngör, yasaklı madde soruşturmasının ardından diziden çıkarılmıştı.

Diziden aniden çıkarılan Doğukan Güngör, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla karakterine veda etmişti. Güngör, 'Şimdi nasıl anlatsam, nereden başlasam bilemiyorum. Kızılcık Şerbeti setine ilk adım attığımda 25 yaşındaydım, bu yazıyı yazarken 29’um. Zor günler yaşadığım bu süreçte günlerdir uyumuyorum dolayısıyla zihnim de pek kıvrak değil ama yine de bir şeyler karalamak istedim.

Oynadığım karakter, çektiğim sahneler benim elimde büyüttüğüm bir çocuk gibiydi. İşte o çocuktan ayrılıyorum, ayrılmak zorunda bırakılıyorum. Bugün Fatih Ünal’la, kendi Fatih Ünal’ımla vedalaşıyorum. Bana bu rolü emanet eden başta sevgili Faruk Turgut olmak üzere tüm Gold Yapım ailesine ve inanılmaz kalemiyle bu karaktere hayat verirken bana bu yolda ışık tutan Melis Civelek ve Zeynep Gür’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz bu işin görünen kahramanlarıydık. Görünmeyen taraftaki kahramanlarımıza da minnetimi sunuyorum.

4 yıl boyunca artık büyük bir aile olduğumuz canım oyuncu arkadaşlarımdan, sevgili senaristimizden, yönetmenimizden, ışıkçısından kostümcüsüne kadar tüm set ekibinden ayrılıyor olmak beni asıl yaralayan şey. Onların bu en zor zamanımda bana gösterdikleri cesaret dolu dostluğu ve desteği hayatım boyunca unutmayacağım…

Son olarak Fatih Ünal’a da bir iki çift lafım var.

Dile kolay, tam 4 yıl boyunca seninle birlikte yaşadık. Zor ama bir o kadar da güzel günlerdi. Seninle güldük, eğlendik, kahkahalar attık. Ve şimdi… Ne yazık ki büyük bir hüzünle, derin bir üzüntüyle birbirimizden ayrılıyoruz. Daha doğrusu, ayrılmak zorunda kalıyoruz... Ne diyelim… Bazen en güzel hikâyeler, hiç beklemediğin anda biter ve insan sevdiklerine veda etmeyi öğrenir...

Fatih Kardeşim, üzülme. Doğukan Güngör de senin gibi hatalar yaptı, ama o da elbette ki küllerinden yeniden doğacak ve bir delikanlıya yakışır şekilde yoluna aslanlar gibi devam edecek…

Seni seviyorum kardeşim...' notunu düşmüştü.

Bu ani ayrılığın ardından Doğukan Güngör'ün yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu Kanal D'de yayınlanacak Haysiyet dizisinde başrol oldu.

Bu ani ayrılığın ardından Doğukan Güngör'ün yeni projesi belli oldu. Ünlü oyuncu Kanal D'de yayınlanacak Haysiyet dizisinde başrol oldu.

Zengin kız, fakir oğlan hikayesine odaklanacak dizide Mehmet karakterine hayat verecek Doğukan Güngör'ün partneri için çalışmalar sürüyordu. Sonunda aranan Simay karakteri bulundu! Balkan Ninnisi dizisinde başrol olan Merih Öztürk oldu. Dizide ayrıca Reha Özcan, Elifcan Ongurlar, Gökberk Yıldırım ve Aybüke Yılmaz gibi başarılı isimler rol alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın