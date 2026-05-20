Kalp Krizinin Erken Belirtileri Neler? Bir Kardiyolog Kalp Krizinden 24 Saat Önce Görülen Belirtileri Anlattı

Sağlık söz konusu olduğunda vücudumuz aslında bizimle sürekli iletişim halinde. Çoğu zaman aniden geliştiğini düşündüğümüz kalp krizi bile aslında saatler öncesinden sinyaller vermeye başlıyor. Bu erken uyarıları doğru okumak ve zamanında müdahale etmek, kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor. Birçok insan bu belirtileri günlük yorgunluk ya da basit bir hazımsızlık zannederek geçiştirse de, istatistikler durumun çok daha ciddi olduğunu gösteriyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammed Keskin, kalp krizinden önceki son 24 saat içinde hastaların %50'sinde erken belirtilerin ortaya çıktığını anlattı. Tıp dilinde 'prodromal semptomlar' olarak adlandırılan bu erken uyarı sinyalleri, kalp damarlarında henüz tam bir yırtılma gerçekleşmeden önce, krize zemin hazırlayan plakların fark edilmesini sağlıyor. Dr. Keskin, bu semptomların daha önce hiç yaşanmamış, yabancı ve ilk defa hissedilen cinsten olmasının en büyük kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.