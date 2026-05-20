Kalp Krizinin Erken Belirtileri Neler? Bir Kardiyolog Kalp Krizinden 24 Saat Önce Görülen Belirtileri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 08:39

Sağlık söz konusu olduğunda vücudumuz aslında bizimle sürekli iletişim halinde. Çoğu zaman aniden geliştiğini düşündüğümüz kalp krizi bile aslında saatler öncesinden sinyaller vermeye başlıyor. Bu erken uyarıları doğru okumak ve zamanında müdahale etmek, kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor. Birçok insan bu belirtileri günlük yorgunluk ya da basit bir hazımsızlık zannederek geçiştirse de, istatistikler durumun çok daha ciddi olduğunu gösteriyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammed Keskin, kalp krizinden önceki son 24 saat içinde hastaların %50'sinde erken belirtilerin ortaya çıktığını anlattı. Tıp dilinde 'prodromal semptomlar' olarak adlandırılan bu erken uyarı sinyalleri, kalp damarlarında henüz tam bir yırtılma gerçekleşmeden önce, krize zemin hazırlayan plakların fark edilmesini sağlıyor. Dr. Keskin, bu semptomların daha önce hiç yaşanmamış, yabancı ve ilk defa hissedilen cinsten olmasının en büyük kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DYOx9x...
Eğer hayatınızda ilk defa bu tip sinyallerle karşılaşıyorsanız, bir doktora danışmanız önemli;

  • Olağanüstü Bitkinlik ve Halsizlik: Açıklanamayan, durup dururken ortaya çıkan ve vücudu adeta felç eden aşırı halsizlik hissi kalp fonksiyonlarının düşmeye başladığına işaret eder.

  • Nefes Darlığı: Kalp damarları tıkanmaya başladıkça kalp pompalama gücünü kaybeder. Bu da en ufak bir hareketsizlikte bile nefes nefese kalmanıza ve ciddi bir nefes darlığı yaşamanıza neden olur.

  • Gastrointestinal Semptomlar: Kalp fonksiyonları düştüğünde vücutta ilk etkilenen yerlerden biri mide-bağırsak sistemidir. Karın bölgesinde ani ağrı, bulantı ve çok ciddi bir hazımsızlık/yanma hissi krizin habercisi olabilir.

  • Baş Dönmesi, Bayılayazma ve Çarpıntı: Kalbin ritim merkezinin etkilenmesiyle ani baş dönmeleri, bayılma hissi ve ritim bozukluğuna bağlı çarpıntılar başlar. Özellikle kadınlarda ani baş dönmesi ve bayılma riski çok daha baskın bir prodromal semptomdur.

ÖNEMLİ UYARI: Videoda bahsi geçen prodromal semptomlar hayati risk taşır. Bu belirtilerden iki veya daha fazlasını ilk kez yaşıyorsanız, asla hafife almayın ve vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Unutmayın ki erken teşhis hayat kurtarır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
