Bir Doktor Sık İdrara Çıkma Sorunu İçin Mesane Eğitimi ve Yaşam Tarzı Tavsiyeleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.05.2026 - 14:21

Bazı sağlık sorunları günlük hayatı sessizce ama ciddi anlamda etkiliyor. Uzun yolculuklardan kaçınmak, toplantılarda sürekli çıkma ihtiyacı hissetmek ve gece uykudan uyanmak basit görünse de bütün dengeyi bozuyor. Sık idrara çıkma sorunu pek çok kişinin yaşadığı ama nadiren dile getirdiği bir gerçek. Çözümü de pek bilinmiyor. 

'dr.gokcegulmez' sık idrara çıkma sorunu yaşayanlar için mesane eğitimi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle ilgili tavsiyeler verdi. Video özellikle bu sorundan muzdarip olanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: https://www.instagram.com/dr.gokcegulmez
Doktor Gökçe Gülmez'e göre mesanenizi "yeniden eğitmek" ve sürekli tuvalete gitme hissini kontrol altına almak için şu adımları izlemeniz gerekiyor;

1. Zaman Ayarlı Tuvalete Gitme (Timed Voiding)

Mesanenizin tam dolmadan size 'tuvalete git' sinyali göndermesini engellemek için bir program uygulamalısınız:

  • Kademeli Artış: Eğer şu an 30 dakikada bir gidiyorsanız, ilk hafta bunu 35 dakikaya çıkarın.

  • İlerletme: Her hafta süreyi 5-10 dakika daha artırın.

  • Hedef: İdeal olan, tuvalete çıkma aralığını 2 ile 4 saat arasına getirmektir.

2. Su İçme Tekniğinizi Değiştirin

Suyu bir dikişte (hızla) içmek mesane üzerindeki baskıyı artırır. Bunun yerine:

  • Suyu gün içine yayarak, küçük yudumlarla ve yavaşça tüketin (pipet kullanmak da yardımcı olabilir).

3. Mesaneyi Rahatsız Eden Gıdalara Dikkat

Bazı yiyecek ve içecekler mesane duvarını tahriş ederek aciliyet hissi yaratır. Bunları azaltmanız veya tüketirken dikkatli olmanız öneriliyor:

  • Nelerden kaçınmalı? Acı, asitli gıdalar, şekerli içecekler, kafein ve soda.

  • Dengeleme: Eğer bu 'irritan' gıdalardan birini tüketirseniz, hemen ardından 150-200 ml su içerek içeriği seyreltin (bu sayede mesane duvarınız daha az tahriş olur).

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
