Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'ndan Evde Fermente Sucuk Tarifi: "Nitritsiz Nitratsız Sucuk"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.05.2026 - 16:01

Şarküteri ürünleri, özellikle de sucuk gibi fermente gıdalar, içerik ve üretim süreci bakımından çok tartışılan gıdalar arasında. Katkı maddeleri ve koruyucular konusundaki endişeler, birçok kişiyi bu gıdalardan uzaklaştırıyor. Fakat bu ürünlerin özellikle kahvaltı sofralarındaki yeri de malum. Peki ne yapacağız?

Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, evde yapabileceğiniz fermente sucuk tarifi verdi. Dışarıdan aldığımız sucukların tadını aratmayacak püf noktaları da paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DX_ZoJmiwXt/
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu'nun evde fermente sucuk tarifi;

• 1 kg kıyma

• 1 yemek kaşığı kırmızı biber

• 3 yemek kaşığı yoğurt

• 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

• 1 yemek kaşığı besin mayası

• 1 tatlı kaşığı kimyon

Hepsini güzelce karıştırın

ve buzdolabında 1 gece dinlendirin

O klasik fermente sucuk tadını yakalamak için 2 kritik detay var:

👉 Yoğurt

👉 Besin mayası

👉 Ve mutlaka 1 gece dinlendirme

Afiyet Olsun!

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
