article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Protokol ve Görgü Kuralları Danışmanı Çorbanın Nasıl İçilmesi Gerektiğini Anlattı

Bir Protokol ve Görgü Kuralları Danışmanı Çorbanın Nasıl İçilmesi Gerektiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.05.2026 - 09:09 Son Güncelleme: 06.05.2026 - 09:13

İçerik Devam Ediyor

Sofra adabı, sadece 'nasıl yemek yeneceği' değil, aynı zamanda çevremizdekilere duyduğumuz saygının da bir göstergesidir. Sofrada nasıl davrandığımız çok da fark etmez sanıyoruz ama küçük bir hareket ya da detay karşı tarafta ister istemez bir izlenim bırakabiliyor.

Uluslararası Protokol ve Görgü Kuralları Danışmanı Anıl Friedman bir davette çorabanın nasıl içilmesi gerektiğini tüm detaylarıyla anlattı. Anlattıkları pek çok kişiye kendi çorba içme şeklini sorgulattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/friedmanani...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin bir kaç basit ve temel sofra adabı kuralına birlikte bakalım;

Gelin bir kaç basit ve temel sofra adabı kuralına birlikte bakalım;

  • Peçete Kullanımı: Masaya oturur oturmaz peçete dizlerin üzerine serilir. Ağız silineceği zaman peçete tamamen açılmadan, nazikçe dudaklara dokundurulur.

  • Ekmek Bölme: Ekmeği bıçakla kesmek yerine elinle küçük lokmalar halinde koparıp yemelisin.

  • Dirsekler: Yemek yerken dirseklerin masaya konulmaması temel bir kuraldır. Sadece yemek bittikten sonra sohbet ederken kollar serbest bırakılabilir.

  • Ağız Doluyken Konuşmamak: Belki de en önemli kural budur, lokmanı yuttuktan sonra söze başlamalısın.

  • Çatal, Kaşık ve Bıçak Kullanımı: Her zaman en dıştan içe doğru başlanır. En dıştaki çatal-kaşık ilk servis edilecek yemek (genelde çorba veya salata) içindir. Yemek sırasında ara verdiğinde çatal ve bıçağı tabağın içine ters 'V' şeklinde (üçgen) koyabilirsin. Yemek bittiğinde ise ikisini yan yana, saat 4:20 yönünde paralel bir şekilde bırakmalısın. Çatal veya kaşığın tabağa sertçe çarpıp ses çıkarmasından kaçınmak gerekir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın