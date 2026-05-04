Gastronomi Uzmanı Oğul Türkkan Anlattı: Meğer Kuru Fasulye Milli Yemeğimiz Değilmiş

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.05.2026 - 14:18 Son Güncelleme: 04.05.2026 - 15:35

Türk mutfağının temel taşlarından biri kuru fasulye ve pilav ikilisi bildiğiniz üzere. Hemen hemen hiç kimse bu ikiliye hayır demez.  Pilav, turşu ve kuru fasulye üçlüsü nesiller boyu sofranın olmazsa olmazı oldu. Fakat bu yemeğin hikayesi sandığımızdan çok yeni. Ayrıca bildiğimizden çok daha uzak bir coğrafyadan geliyormuş. 

Gastonomi Uzmanı Oğul Türkkan, kuru fasulyenin aslında Türk mutfağına sonradan girdiğini ve sonradan millileştiğini anlattı. Bu bilgi pek çok kişiyi biraz hayal kırıklığına uğrattı.

Peki bu malzemelerin sonradan mutfağımıza girmiş olması, o yemeğin milli yemeğimiz olmasına engel mi?

Mutfak kültürü zamanla evrilen ve değişen bir yapıya sahip. Malzemeler dışarıdan gelmiş olsa bile, pişirme tekniği, yanındaki eşlikçileri ve sofradaki yeriyle biz onu yüzyıllar içinde kendimize has kılmışız. Yani teknik olarak malzemeler 'ithal' olsa da, kuru fasulye pilav artık tam anlamıyla bizim. Çünkü bir yemeği 'milli' yapan sadece malzemesi değil, ona kattığımız ruh ve oluşturduğu sofra kültürüdür.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
