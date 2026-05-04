Dünyanın Yaşayan En Eski Şehri: Havalar Isınınca Turistler Akın Etti

Şanlıurfa, on iki bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin başladığı noktada yer alarak kesintisiz yerleşimin sürdüğü nadir merkezler arasında bulunuyor. Paleolitik çağdan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kent, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi dünya mirası alanlarla 'tarihin sıfır noktası' kabul ediliyor. Her sokağında farklı bir devrin izlerini barındıran bu topraklar, sadece bir yerleşim yeri olmaktan öte, insanlığın ortak hafızasını temsil eden dev bir açık hava müzesi niteliği taşıyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa, bu eşsiz kültürel mirasıyla dünya mirasının korunmasında öncü bir rol üstleniyor.