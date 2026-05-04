article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın Yaşayan En Eski Şehri: Havalar Isınınca Turistler Akın Etti

Dünyanın Yaşayan En Eski Şehri: Havalar Isınınca Turistler Akın Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.05.2026 - 14:38

Türkiye'nin tarih ve kültür hazinesi Şanlıurfa, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 'Dünyanın yaşayan en eski kenti' sıfatıyla küresel ölçekte tanınan şehir, bahar mevsiminin gelmesiyle en hareketli günlerini geçiriyor. Özellikle hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen çok sayıda vatandaş, inanç turizminin kalbi sayılan tarihi mekanları ziyaret ederek kadim atmosferi soluyor. Kentin simgesi haline gelen ve her yıl milyonlarca insanı ağırlayan bu bölge, turizm sezonunun açılmasıyla beraber ekonomik ve kültürel bir canlılık sergiliyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şehrin Tarihi Kimliğini Yansıtan Balıklıgöl Platosu Ziyaretçilerin Odak Noktası Haline Geldi

Şehrin Tarihi Kimliğini Yansıtan Balıklıgöl Platosu Ziyaretçilerin Odak Noktası Haline Geldi

İnanç turizminin dünyadaki en önemli merkezleri arasında yer alan tarihi yerleşkede, ilkbaharın gelişiyle büyük bir insan trafiği gözleniyor. 'Dünyanın en büyük doğal akvaryumu' olarak nitelendirilen Balıklıgöl, hem efsaneleriyle hem de büyüleyici mimari yapısıyla zamana meydan okuyor. Ziyaretçiler suyun içerisinde yer alan balıklara yem atarak bu mistik atmosferin tadını çıkarıyor. Şehir merkezinde konumlanan bu devasa plato, sahip olduğu manevi derinlik ve görsel zenginlik sayesinde her dönem ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Üç İlahi Din İçin Kutsal Sayılan Mekanlar Manevi Bir Yolculuğa Kapı Aralıyor

Üç İlahi Din İçin Kutsal Sayılan Mekanlar Manevi Bir Yolculuğa Kapı Aralıyor

Rivayetlere göre Hazreti İbrahim’in doğduğu makam olarak kabul edilen alan, duaların ve manevi huzurun buluşma noktası işlevi görüyor. Zalim hükümdar Nemrut tarafından ateşe atılan Hz. İbrahim’in mucizevi kurtuluş hikayesi, bu toprakların kutsiyetini daha da pekiştiriyor. Ateşin suya, odunların ise balıklara dönüştüğüne inanılan bu bölge, sadece bir doğal güzellik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda dinler tarihi açısından kritik bir önem taşıyor.

Kesintisiz Yaşamın Sürdüğü Kadim Topraklar Arkeolojik Ve Kültürel Mirasın Zirvesini Oluşturuyor

Kesintisiz Yaşamın Sürdüğü Kadim Topraklar Arkeolojik Ve Kültürel Mirasın Zirvesini Oluşturuyor

Şanlıurfa, on iki bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin başladığı noktada yer alarak kesintisiz yerleşimin sürdüğü nadir merkezler arasında bulunuyor. Paleolitik çağdan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kent, Göbeklitepe ve Karahantepe gibi dünya mirası alanlarla 'tarihin sıfır noktası' kabul ediliyor. Her sokağında farklı bir devrin izlerini barındıran bu topraklar, sadece bir yerleşim yeri olmaktan öte, insanlığın ortak hafızasını temsil eden dev bir açık hava müzesi niteliği taşıyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Şanlıurfa, bu eşsiz kültürel mirasıyla dünya mirasının korunmasında öncü bir rol üstleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın