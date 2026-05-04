“Survival of the Fittest” mi, yoksa “Survival of the Kindest” mi?

Yıllardır kulağımıza kazınan bir ifade var: “Survival of the fittest.” Ama çoğumuz bunu yanlış anlıyoruz. Bu, “en güçlü olan hayatta kalır” demek sadece.

Charles Darwin’in anlatmak istediği şey aslında daha basitti: Doğaya ve değişen şartlara uyum sağlayabilen canlılar yaşamaya devam eder. Mesela çok güçlü bir hayvan, iklim değişince ya da yiyecek azalınca yok olabilir. Ama şartlara uyum sağlayan, birlikte hareket eden ya da yeni koşullara alışan canlılar yaşamayı sürdürür.

Yani mesele sadece güç değil. Mesele uyum sağlayabilmek.

Peki ya merhamet?