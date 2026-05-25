A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu Alarmı: Yıldız Oyuncunun Son Durumu Belli Oldu

Çalışma sırasında sakatlık geçirerek kenara gelmek zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu, hızla sağlık ekibi tarafından gözetim altına alındı. Yapılan kapsamlı tıbbi kontroller, herkesin yüreğine su serpen gerçeği ortaya çıkardı; oyuncunun problemi korkutucu bir boyutta değildi.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün paylaştığı son bilgilere göre, sahalardan yalnızca 10 gün kadar uzak kalması beklenen yetenekli ismin turnuvayı kaçırma tehlikesi tamamen ortadan kalktı. Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş da durumun hafifliğine dikkat çekerek, milli yıldızın kesin olarak Dünya Kupası kafilesinde yer alacağını doğruladı.

Gelen bu olumlu raporların ardından teknik ekip, iyileşme sürecini en güvenli şekilde yönetmek için yeni bir yol haritası çizdi. Yıldız ismin, turnuva öncesi oynanacak olan hiçbir hazırlık maçında kesinlikle riske edilmeyeceği öğrenildi. Tamamen Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik mücadelelere odaklanan teknik heyet, oyuncuyu özel bir fizik tedavi programına dâhil etti. Milli takım sağlık komitesi, her gün bu tedaviye verilen yanıtı adım adım izleyecek ve oyuncunun sahaya tam zamanında, en güçlü şekilde dönmesini sağlayacak.