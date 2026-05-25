A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu Alarmı: Yıldız Oyuncunun Son Durumu Belli Oldu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 07:50
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da idmanı yarıda bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu netleşti. Yürekleri ağza getiren sakatlığın ciddi olmadığı ve milli yıldızın kısa bir tedavi sürecinin ardından dev turnuvada forma giyebileceği öğrenildi.

Ay-yıldızlı ekibimizin Dünya Kupası hedefiyle çıktığı antrenman sahasında yaşanan talihsizlik, teknik heyet ve taraftarlar arasında derin bir endişe yarattı.

Çalışma sırasında sakatlık geçirerek kenara gelmek zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu, hızla sağlık ekibi tarafından gözetim altına alındı. Yapılan kapsamlı tıbbi kontroller, herkesin yüreğine su serpen gerçeği ortaya çıkardı; oyuncunun problemi korkutucu bir boyutta değildi.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün paylaştığı son bilgilere göre, sahalardan yalnızca 10 gün kadar uzak kalması beklenen yetenekli ismin turnuvayı kaçırma tehlikesi tamamen ortadan kalktı. Spor yorumcusu Ferhat Kızıltaş da durumun hafifliğine dikkat çekerek, milli yıldızın kesin olarak Dünya Kupası kafilesinde yer alacağını doğruladı.

Gelen bu olumlu raporların ardından teknik ekip, iyileşme sürecini en güvenli şekilde yönetmek için yeni bir yol haritası çizdi. Yıldız ismin, turnuva öncesi oynanacak olan hiçbir hazırlık maçında kesinlikle riske edilmeyeceği öğrenildi. Tamamen Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik mücadelelere odaklanan teknik heyet, oyuncuyu özel bir fizik tedavi programına dâhil etti. Milli takım sağlık komitesi, her gün bu tedaviye verilen yanıtı adım adım izleyecek ve oyuncunun sahaya tam zamanında, en güçlü şekilde dönmesini sağlayacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
