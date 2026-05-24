Elektrik Faturaları Tarih Oluyor: Artık Şehirler Bu Bitkiyle Aydınlatılacak
Çin’de düzenlenen prestijli Zhongguancun Forumu’nda halka açık olarak sergilenen biyolüminesan (ışık saçan) bitkiler, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Gen düzenleme teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu bitkiler; kablolara, pillere ya da elektrik şebekelerine ihtiyaç duymadan, geceleri etrafına yumuşak ve doğal bir ışık yayıyor.
Bu çığır açıcı buluşun arkasında, çocukluğu kırsal kesimde geçen ve geceleri kollarında parlayan ateş böceklerinden ilham alan bir bilim insanı var.
Yürütülen başarılı genetik çalışmalar sonucunda laboratuvar ortamından çıkan teknoloji, şimdiden bitki çeşitliliğine ulaştı.
Uzmanlar, bitkileri parlatan bu ve benzeri gen düzenleme tekniklerinin sadece peyzajda değil, insanlığın geleceğinde de kritik roller oynadığını belirtiyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
