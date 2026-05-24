Elektrik Faturaları Tarih Oluyor: Artık Şehirler Bu Bitkiyle Aydınlatılacak

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 11:37
Çin’de düzenlenen prestijli Zhongguancun Forumu’nda halka açık olarak sergilenen biyolüminesan (ışık saçan) bitkiler, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Gen düzenleme teknolojisi kullanılarak geliştirilen bu bitkiler; kablolara, pillere ya da elektrik şebekelerine ihtiyaç duymadan, geceleri etrafına yumuşak ve doğal bir ışık yayıyor.

Bu çığır açıcı buluşun arkasında, çocukluğu kırsal kesimde geçen ve geceleri kollarında parlayan ateş böceklerinden ilham alan bir bilim insanı var.

Çin Tarım Üniversitesi’nden doktora mezunu ve biyoteknoloji şirketi Magicpen Bio’nun kurucusu Dr. Li Renhan, projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlatıyor:

'Ateş böcekleri ve ışık saçan mantarlardan aldığımız ışık üreten genleri, bitki hücrelerine başarıyla aktardık. Amacımız bu teknolojiyi gece ekonomisine ve kültürel turizme kazandırmak. Karanlıkta parlayan bitkilerle dolu bir vadi hayal edin; bu, sinema dünyasındaki 'Avatar' evrenini dünyaya getirmek gibi olurdu.'

Yürütülen başarılı genetik çalışmalar sonucunda laboratuvar ortamından çıkan teknoloji, şimdiden bitki çeşitliliğine ulaştı.

Başta orkideler, ayçiçekleri ve krizantemler olmak üzere 20’den fazla bitki türü, geceleri görünür ışık yayacak şekilde başarıyla modifiye edildi.

Dr. Li’ye göre bu teknolojinin potansiyeli sadece görsel bir estetik sunmaktan çok daha öteye, küresel çevre sorunlarının çözümüne uzanıyor. Biyolüminesan bitkilerin kentsel parklarda ve kamusal alanlarda alternatif bir aydınlatma sistemi olabileceğini belirten yetkililer, sistemin tamamen düşük karbonlu ve çevre dostu olduğunu vurguluyor:

'Bu bitkiler elektriğe ihtiyaç duymuyor. Çalışmaları için gereken tek şey su ve gübre (besin maddesi). Bu sayede muazzam bir enerji tasarrufu sağlarken, karbon emisyonlarını azaltıp şehirleri tamamen doğal yollarla aydınlatabiliriz.'

Uzmanlar, bitkileri parlatan bu ve benzeri gen düzenleme tekniklerinin sadece peyzajda değil, insanlığın geleceğinde de kritik roller oynadığını belirtiyor.

  • Sağlıkta: Benzer teknikler, bilim insanlarının hastalıkların hücresel düzeyde nasıl geliştiğini gözlemlemesine imkan tanıyarak ilaç keşiflerini hızlandırıyor ve zorlu hastalıkların tedavisini iyileştiriyor.

  • Tarımda: Pirinçteki hassasiyet genlerinin düzenlenmesi sayesinde, birden fazla zararlıya ve hastalığa karşı dirençli yeni çeşitler yetiştiriliyor. Bu da küresel gıda güvenliği için şimdiden sağlam bir temel oluşturuyor.

Görünen o ki, çok yakın bir gelecekte şehir parklarında yürürken yolumuzu elektrikli lambalar değil, genetiğiyle doğayı aydınlatan parıltılı ağaçlar ve çiçekler aydınlatacak.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
