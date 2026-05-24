Elektrik Faturaları Tarih Oluyor: Artık Şehirler Bu Bitkiyle Aydınlatılacak

Başta orkideler, ayçiçekleri ve krizantemler olmak üzere 20’den fazla bitki türü, geceleri görünür ışık yayacak şekilde başarıyla modifiye edildi.

Dr. Li’ye göre bu teknolojinin potansiyeli sadece görsel bir estetik sunmaktan çok daha öteye, küresel çevre sorunlarının çözümüne uzanıyor. Biyolüminesan bitkilerin kentsel parklarda ve kamusal alanlarda alternatif bir aydınlatma sistemi olabileceğini belirten yetkililer, sistemin tamamen düşük karbonlu ve çevre dostu olduğunu vurguluyor:

'Bu bitkiler elektriğe ihtiyaç duymuyor. Çalışmaları için gereken tek şey su ve gübre (besin maddesi). Bu sayede muazzam bir enerji tasarrufu sağlarken, karbon emisyonlarını azaltıp şehirleri tamamen doğal yollarla aydınlatabiliriz.'