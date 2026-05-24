Paraya Para Demiyor: Serasına Kurduğu Sistemle 21 Yaşında Servet Sahibi Oldu
Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Ahmet Sanar, çocukluk yıllarında çilek üreticisi olan amcası Ünal Sanar’ın yanında çalışarak çiftçiliğin inceliklerini öğrendi. İlk başlarda hedefi Almanya’ya yerleşip orada bir hayat kurmak olan Sanar, amcasının yönlendirmesiyle yönünü doğduğu topraklara çevirdi ve geleneksel tarımı geleceğin teknolojisiyle buluşturmaya karar verdi.
Amcasının açık alanda yaptığı geleneksel çilek üretimini daha ileriye taşımak için araştırmalar yapan genç girişimci, geçtiğimiz yılın kasım ayında 6,5 dönümlük bir arazide hidroponik (topraksız) sera kurdu.
Ahmet Sanar’ın kurduğu sistemde insan hatası neredeyse sıfıra indirilmiş durumda. Seradaki nemden sıcaklığa, bitkilere verilen günlük besinden su ve gübre değerlerine kadar tüm kritik veriler yapay zeka desteğiyle anlık olarak analiz ediliyor.
Şubat ayında ilk hasadını almaya başlayan ve o günden beri aktif şekilde ürün toplayan genç çiftçi, kalitesiyle öne çıkan çileklerini doğrudan dış pazara sundu.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
