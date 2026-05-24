Haberler
Yaşam
Paraya Para Demiyor: Serasına Kurduğu Sistemle 21 Yaşında Servet Sahibi Oldu

Paraya Para Demiyor: Serasına Kurduğu Sistemle 21 Yaşında Servet Sahibi Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 10:44
Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi’nde yaşayan 21 yaşındaki Ahmet Sanar, çocukluk yıllarında çilek üreticisi olan amcası Ünal Sanar’ın yanında çalışarak çiftçiliğin inceliklerini öğrendi. İlk başlarda hedefi Almanya’ya yerleşip orada bir hayat kurmak olan Sanar, amcasının yönlendirmesiyle yönünü doğduğu topraklara çevirdi ve geleneksel tarımı geleceğin teknolojisiyle buluşturmaya karar verdi.

Amcasının açık alanda yaptığı geleneksel çilek üretimini daha ileriye taşımak için araştırmalar yapan genç girişimci, geçtiğimiz yılın kasım ayında 6,5 dönümlük bir arazide hidroponik (topraksız) sera kurdu.

Açık alanda hava şartları nedeniyle sadece iki ay yapılabilen çilek üretimini kapalı alana taşıyan Sanar, üretimi tüm mevsimlere yaymayı başardı.

Ahmet Sanar’ın kurduğu sistemde insan hatası neredeyse sıfıra indirilmiş durumda. Seradaki nemden sıcaklığa, bitkilere verilen günlük besinden su ve gübre değerlerine kadar tüm kritik veriler yapay zeka desteğiyle anlık olarak analiz ediliyor.

Sistemin avantajlarını anlatan Sanar, 'Açık alanda kontrol çok zordu. Kapalı alanda bitki tamamen sizin kontrolünüzde. Yapay zeka sayesinde besin ve su değerlerini sistemli bir şekilde kontrol edebildiğimizden, ürettiğimiz bitki çok daha sağlıklı ve kaliteli oluyor' sözleriyle teknolojinin tarımdaki gücünü vurguluyor.

Şubat ayında ilk hasadını almaya başlayan ve o günden beri aktif şekilde ürün toplayan genç çiftçi, kalitesiyle öne çıkan çileklerini doğrudan dış pazara sundu.

Bugüne kadar serasından yaklaşık 15 ton ürün alan Sanar, bu ürünlerin 9 tonunu Rusya ve Romanya'ya ihraç etmeyi başardı. İlk yılı olmasına rağmen seradan bu sezon toplam 50 ila 60 ton arasında bir rekolte bekleniyor.

Ahmet Sanar’ın teknolojik serası sadece ekonomik bir başarı getirmekle kalmadı, aynı zamanda yaşadığı bölge için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. Genç girişimci, çileklerin bakım ve hasat süreçlerinde mahallede yaşayan 30 kadına istihdam sağlayarak yerel kalkınmaya da büyük bir destek sundu.

Gelecek hedefleri için pazar ağını daha da genişletmek istediğini belirten 21 yaşındaki Ahmet Sanar, yapay zeka destekli tarım yatırımlarıyla çok daha fazla kişiye iş imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
