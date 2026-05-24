Paraya Para Demiyor: Serasına Kurduğu Sistemle 21 Yaşında Servet Sahibi Oldu

Bugüne kadar serasından yaklaşık 15 ton ürün alan Sanar, bu ürünlerin 9 tonunu Rusya ve Romanya'ya ihraç etmeyi başardı. İlk yılı olmasına rağmen seradan bu sezon toplam 50 ila 60 ton arasında bir rekolte bekleniyor.

Ahmet Sanar’ın teknolojik serası sadece ekonomik bir başarı getirmekle kalmadı, aynı zamanda yaşadığı bölge için de önemli bir gelir kapısına dönüştü. Genç girişimci, çileklerin bakım ve hasat süreçlerinde mahallede yaşayan 30 kadına istihdam sağlayarak yerel kalkınmaya da büyük bir destek sundu.

Gelecek hedefleri için pazar ağını daha da genişletmek istediğini belirten 21 yaşındaki Ahmet Sanar, yapay zeka destekli tarım yatırımlarıyla çok daha fazla kişiye iş imkanı sağlamayı amaçlıyor.