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Bu Testi Yalnızca Gerçek Madonna Hayranları Bitirebilecek!

etiket Bu Testi Yalnızca Gerçek Madonna Hayranları Bitirebilecek!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
13.06.2026 - 22:01
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Gerçek Madonna hayranları buraya! Madonna hakkında neler biliyorsun? Testi sonuna kadar çözersen gerçek bir Madonna hayranısın demektir!

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Madonna'nın gerçek ve tam adı nedir?

Madonna'nın gerçek ve tam adı nedir?

Popun Kraliçesi kaç yılında doğmuştur?

Popun Kraliçesi kaç yılında doğmuştur?

1978 yılında dans kariyeri yapmak için cebinde sadece 35 dolarla hangi şehre gitmiştir?

1978 yılında dans kariyeri yapmak için cebinde sadece 35 dolarla hangi şehre gitmiştir?

Madonna hangi filmdeki rolüyle Altın Küre'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır?

Madonna hangi filmdeki rolüyle Altın Küre'de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır?

Guinness Rekorlar Kitabı'na hangi unvanla girmiştir?

Guinness Rekorlar Kitabı'na hangi unvanla girmiştir?

Madonna kariyeri boyunca toplam kaç tane Grammy Ödülü kazanmıştır?

Madonna kariyeri boyunca toplam kaç tane Grammy Ödülü kazanmıştır?

Az kaldı! Madonna'nın hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri 5 yaşındayken yaşadığı hangi olaydır?

Az kaldı! Madonna'nın hayatındaki en büyük kırılma noktalarından biri 5 yaşındayken yaşadığı hangi olaydır?

Madonna'nın özel hayatı ve kişisel özellikleriyle ilgili bilinen detaylardan hangisi doğrudur?

Madonna'nın özel hayatı ve kişisel özellikleriyle ilgili bilinen detaylardan hangisi doğrudur?

Tebrikler, bütün soruları doğru yanıtladın!

Gerçek bir Madonna hayranısın!

Bilemedin, tekrar dener misin?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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