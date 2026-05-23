Çöpe Giden Ekmeklerden İlaç ve Plastik Üretecekler
Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları, modern kimya endüstrisinin temel taşlarından biri olan 'hidrojenasyon' reaksiyonunda fosil yakıt kullanımına son verecek çığır açıcı bir yöntem geliştirdi. Laboratuvarda bayat ekmeklerden elde edilen şekerlerle beslenen bakteriler, ilaçtan plastiğe kadar birçok günlük ürünün üretimini tamamen 'karbon negatif' hale getirmeyi başardı.
Küresel sanayinin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak ve gıda atıklarını geri dönüştürmek adına tıp ve kimya dünyasını heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı.
Modern kimyasal üretimin, ilaç sanayisinin ve gıda işlemenin (sıvı yağları katı yağlara dönüştürme) temelinde "hidrojenasyon" adı verilen bir reaksiyon yatıyor.
Yapılan detaylı analizler, başlangıç malzemesi olarak atık ekmek kullanıldığında sistemin "karbon negatif" çalıştığını ortaya koydu.
Edinburgh Innovations İnovasyon Geliştirme ve Lisanslama Direktörü Dr. Susan Bodie de bu tekniğin Birleşik Krallık ve dünya genelinde endüstriyel üretimde yeşil bir devrime yol açacağını belirterek, bu sürdürülebilir biyoteknolojiyi ticari faaliyete dönüştürmek isteyen küresel şirketleri kendileriyle iş birliği yapmaya davet etti.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
