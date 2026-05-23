Çöpe Giden Ekmeklerden İlaç ve Plastik Üretecekler

Ancak bu işlem günümüzde neredeyse tamamen fosil yakıtlardan elde edilen hidrojen gazına bağımlı durumda. Üstelik bu geleneksel yöntem; yüzlerce derece sıcaklık ve okyanusun en derin noktalarındaki kadar yoğun bir basınç gerektirdiği için korkunç bir enerji tüketimine yol açıyor.

Edinburgh Üniversitesi Wallace Laboratuvarı'ndaki bilim insanları ise bu zorlu süreci tamamen doğaya devretti. Geliştirilen yeni yöntemde süreç şu şekilde işliyor:

Yaygın bir laboratuvar bakterisi olan E. coli, bayat ekmek kırıntılarından elde edilen şekerlerle besleniyor.

Oksijensiz bir ortamda yetiştirilen bu bakteriler, doğal bir süreç olarak bünyelerinde hidrojen gazı üretmeye başlıyor.

Aynı kapalı şişenin içine az miktarda paladyum katalizörü ve hedef kimyasal madde eklendiğinde, bakterilerin ürettiği hidrojen, reaksiyonu başlatmaya yetiyor.

Tüm bu devasa kimyasal süreç; dışarıdan hiçbir fosil yakıta ihtiyaç duyulmadan, oda sıcaklığına yakın bir seviyede ve tek bir kapalı şişe içinde tereyağından kıl çeker gibi tamamlanıyor.