Uçakların Uçma Prensibi Nedir? Deneyimli Kaptan Pilot Merak Edilen Fizik Kurallarını Bir Kağıt ile Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.05.2026 - 15:40

Gökyüzüne her baktığımızda, o tonlarca ağırlıktaki devasa demir yığınlarının bulutların arasında nasıl kuş gibi süzüldüğünü düşünmeden edemiyoruz. İnsanoğlunun havacılık tarihindeki en büyük başarısı olan uçaklar, her gün binlerce insanı dünyanın bir ucundan diğer ucuna güvenle taşıyor. Yolculuk esnasında pencereden dışarı bakarken ya da yerde uçağın kalkışını izlerken hepimizin aklına aynı soru takılıyor: Bu devasa gövdeler yerçekimine nasıl meydan okuyor?

Sosyal medyada havacılık meraklılarının sorularını yanıtlayan deneyimli bir B737 Kaptan Pilotu, takipçilerinden gelen 'Bu uçaklar nasıl uçuyor?' sorusuna oldukça basit ve net bir fizik dersiyle yanıt verdi. Pilot, eline aldığı küçük bir kanat profili çizimiyle, karmaşık matematiksel formüllere boğulmadan herkesin anlayabileceği pratik bir havacılık deneyi gerçekleştirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DTIcvP...
Uçakların havada kalmasını sağlayan temel unsur motorların gücü gibi görünse de aslında asıl mucize kanatların aerodinamik yapısında saklı

Kaptan pilotun çizim üzerinde gösterdiği gibi bir uçağın kanat kesiti (airfoil) dümdüz bir tahta parçası değildir; üst kısmı bombeli, alt kısmı ise daha düz olan damla şeklindedir. Uçak pistte hızlandıkça karşıdan gelen hava akımı kanadın ön tarafına çarparak ikiye ayrılır.

İşte tam bu noktada akışkanlar mekaniğinin en temel kuralları devreye giriyor. Kanadın üstündeki bombeli yapı nedeniyle üstten akan hava daha uzun bir yol kat etmek zorunda kalır ve hızlanır. Kanadın altındaki hava ise daha yavaş hareket eder. Pilotun kağıdı üstten üfleyerek yukarı kaldırdığı o basit deneyde de gördüğümüz gibi, üstteki hızlı hava akımı o bölgede alçak basınç (vakum etkisi) oluştururken, alttaki yavaş hava yüksek basınç yaratır.

Fizik kuralları gereği yüksek basınçlı hava her zaman alçak basınca doğru hareket etmek ister. Bu durum kanadın altına muazzam bir yukarı doğru itme kuvveti uygular. Havacılık literatüründe Lift (Taşıma Kuvveti) olarak adlandırılan bu güç, uçağın ağırlığını yenecek seviyeye ulaştığı an o devasa gövde pistten teker keser ve gökyüzüne doğru tırmanışa geçer. Yani uçaklar aslında havaya tutunarak değil, kanatlarının üstündeki alçak basıncın yarattığı emme kuvvetiyle gökyüzünde kalırlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
