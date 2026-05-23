Uçakların Uçma Prensibi Nedir? Deneyimli Kaptan Pilot Merak Edilen Fizik Kurallarını Bir Kağıt ile Anlattı

Gökyüzüne her baktığımızda, o tonlarca ağırlıktaki devasa demir yığınlarının bulutların arasında nasıl kuş gibi süzüldüğünü düşünmeden edemiyoruz. İnsanoğlunun havacılık tarihindeki en büyük başarısı olan uçaklar, her gün binlerce insanı dünyanın bir ucundan diğer ucuna güvenle taşıyor. Yolculuk esnasında pencereden dışarı bakarken ya da yerde uçağın kalkışını izlerken hepimizin aklına aynı soru takılıyor: Bu devasa gövdeler yerçekimine nasıl meydan okuyor?

Sosyal medyada havacılık meraklılarının sorularını yanıtlayan deneyimli bir B737 Kaptan Pilotu, takipçilerinden gelen 'Bu uçaklar nasıl uçuyor?' sorusuna oldukça basit ve net bir fizik dersiyle yanıt verdi. Pilot, eline aldığı küçük bir kanat profili çizimiyle, karmaşık matematiksel formüllere boğulmadan herkesin anlayabileceği pratik bir havacılık deneyi gerçekleştirdi.

Kaynak