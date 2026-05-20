Bir Türk Muson Yağmurları Altındaki Bangladeş'te Kuryelerin Zorlu Mesaisini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 11:23

Günlük hayat koşturmacasında birçoğumuz kapımıza kadar gelen siparişlerin arkasındaki emeği ve zorluğu fark etmiyoruz bile. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir tıkla ayağımıza gelen hizmetler, dünyanın farklı coğrafyalarında bambaşka şartlar altında ve büyük fedakarlıklarla yürütülüyor. Özellikle altyapı sorunları ve iklim krizinin derinden sarstığı ülkelerde, hayatta kalma mücadelesinin bir parçası haline gelen hizmet sektörü izleyenleri hem şaşırtıyor hem de derin bir saygı uyandırıyor. Bu durumun en çarpıcı ve ezber bozan örneklerinden biri de Güney Asya'nın zorlu şartlarıyla bilinen ülkesi Bangladeş'te yaşanıyor.

Bangladeş'te sipariş veren 'metlampo' isimli içerik üreticisi, yemeğini teslim almak için apartman merdivenlerinden aşağı indiğinde karşılaştığı sıra dışı manzarayı kaydetti. Sular altında kalan sokakta teslimat yapmaya çalışan kuryenin zorlu mesaisi, ülkedeki teslimat sistemini gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DYUqP1...
Bangladeş gibi Muson yağmurlarının ve aşırı yağışların sıkça sel felaketlerine yol açtığı coğrafyalarda, bu tarz görüntüler aslında yerel halk için günlük hayatın sıradan bir parçası.

Ancak dışarıdan bakan gözler için, ekmek parası uğruna elektrik çarpması, enfeksiyon riski ve her türlü tehlikeyi göze alarak sel sularında yalın ayak sipariş yetiştiren bu insanların mücadelesi büyük bir hayranlık ve hüzün uyandırıyor. Bangladeş’in üzerinde kurulduğu devasa nehir deltası ve her yıl haziran-eylül döneminde ülkeyi etkisi altına alan tropikal muson iklimi, buradaki hayatın kurallarını tamamen baştan yazıyor. Yağmur ve ardından gelen sel baskınları orada geçici bir doğal afet değil; günlük yaşamın, ekonominin ve tüm meslek gruplarının göbeğinde yer alan yapısal bir gerçeklik. 

Aslında bu durumdan pek çok iş kolu etkileniyor. Bangladeş’te muson ikliminin tetiklediği aşırı yağışlar ve seller, tüm ana sektörleri felç ederek ekonomik bir krize yol açıyor. Taşkınlar tarım arazilerini yutup pirinç ve kenevir mahsulünü yok ederken çiftçileri gıda çıkmazına sokuyor. Lojistik hatların tıkanmasıyla tekstil işçileri fabrikalara ulaşamıyor, elektrik kesintileri üretimi baltalıyor ve hazır giyim sevkiyatları aksıyor. Açık alanda harç tutmadığı için inşaat faaliyetleri tamamen duruyor ve yapı işçileri işsiz kalıyor. Sokaklar sular altında kaldığından yerel pazarlar kurulamıyor, esnafın ticareti durma noktasına geliyor. Okulların tatil edilip sığınma kampına dönüştürülmesi ise eğitim takvimini tamamen altüst ediyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
