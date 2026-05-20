Bir Türk Muson Yağmurları Altındaki Bangladeş'te Kuryelerin Zorlu Mesaisini Paylaştı

Ancak dışarıdan bakan gözler için, ekmek parası uğruna elektrik çarpması, enfeksiyon riski ve her türlü tehlikeyi göze alarak sel sularında yalın ayak sipariş yetiştiren bu insanların mücadelesi büyük bir hayranlık ve hüzün uyandırıyor. Bangladeş’in üzerinde kurulduğu devasa nehir deltası ve her yıl haziran-eylül döneminde ülkeyi etkisi altına alan tropikal muson iklimi, buradaki hayatın kurallarını tamamen baştan yazıyor. Yağmur ve ardından gelen sel baskınları orada geçici bir doğal afet değil; günlük yaşamın, ekonominin ve tüm meslek gruplarının göbeğinde yer alan yapısal bir gerçeklik.

Aslında bu durumdan pek çok iş kolu etkileniyor. Bangladeş’te muson ikliminin tetiklediği aşırı yağışlar ve seller, tüm ana sektörleri felç ederek ekonomik bir krize yol açıyor. Taşkınlar tarım arazilerini yutup pirinç ve kenevir mahsulünü yok ederken çiftçileri gıda çıkmazına sokuyor. Lojistik hatların tıkanmasıyla tekstil işçileri fabrikalara ulaşamıyor, elektrik kesintileri üretimi baltalıyor ve hazır giyim sevkiyatları aksıyor. Açık alanda harç tutmadığı için inşaat faaliyetleri tamamen duruyor ve yapı işçileri işsiz kalıyor. Sokaklar sular altında kaldığından yerel pazarlar kurulamıyor, esnafın ticareti durma noktasına geliyor. Okulların tatil edilip sığınma kampına dönüştürülmesi ise eğitim takvimini tamamen altüst ediyor.