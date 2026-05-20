Bir Türk Muson Yağmurları Altındaki Bangladeş'te Kuryelerin Zorlu Mesaisini Paylaştı

Günlük hayat koşturmacasında birçoğumuz kapımıza kadar gelen siparişlerin arkasındaki emeği ve zorluğu fark etmiyoruz bile. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir tıkla ayağımıza gelen hizmetler, dünyanın farklı coğrafyalarında bambaşka şartlar altında ve büyük fedakarlıklarla yürütülüyor. Özellikle altyapı sorunları ve iklim krizinin derinden sarstığı ülkelerde, hayatta kalma mücadelesinin bir parçası haline gelen hizmet sektörü izleyenleri hem şaşırtıyor hem de derin bir saygı uyandırıyor. Bu durumun en çarpıcı ve ezber bozan örneklerinden biri de Güney Asya'nın zorlu şartlarıyla bilinen ülkesi Bangladeş'te yaşanıyor.
Bangladeş'te sipariş veren 'metlampo' isimli içerik üreticisi, yemeğini teslim almak için apartman merdivenlerinden aşağı indiğinde karşılaştığı sıra dışı manzarayı kaydetti. Sular altında kalan sokakta teslimat yapmaya çalışan kuryenin zorlu mesaisi, ülkedeki teslimat sistemini gözler önüne serdi.
Bangladeş gibi Muson yağmurlarının ve aşırı yağışların sıkça sel felaketlerine yol açtığı coğrafyalarda, bu tarz görüntüler aslında yerel halk için günlük hayatın sıradan bir parçası.
