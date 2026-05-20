Çocuğunuz Aynaya Küsmesin! Ergen Çocuklarda Özgüven İnşası ve Beden Olumlama Nasıl Yapılır?

Tabi ki çocuğunuza güzel ya da yakışıklı olduğunu söylemek hoş olabilir. Ama özgüveni sadece dış görünüşten beslemek onu biraz tek ayaklı masa gibi yapar en ufak sarsıntıda dengesi bozulabilir. Bu yüzden çabasını, mizahını, merakını, cesaretini, iyi kalbini ve üretkenliğini de fark ettiğinizi gösterin. Bugün pes etmedin bunu çok sevdim, arkadaşına destek olman çok değerliydi ya da fikrini savunman hoşuma gitti gibi cümleler çok daha sağlam bir özgüven zemini oluşturur. Çocuk böylece sadece iyi göründüğünde değil kendisi olduğunda da değerli olduğunu bilir.