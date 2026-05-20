Bağımsız Çocuklar Yetiştirmek İçin Özbakım Rehberi!

Çocuğunuz bir işi yaparken hemen devralmak yerine yanına oturun ve ona küçük ipuçları vererek yönlendirin. Örneğin ayakkabısını bağlarken zorlanıyorsa ayakkabısını bağlamak yerine ona eşlik ederek nasıl bağlayacağını gösterin. Çünkü unutmayın sizin göreviniz işi bitirmek değil, onun bitirmesine rehberlik etmektir.