Çocuğunuzun Potansiyelini Ortaya Çıkaracak Bir Öneri Veriyoruz!

Çocuğunuz hangi alana yönelirse yönelsin (ister bir laboratuvarda, ister sahnede), onun asıl gücü insanları bir vizyon etrafında toplama ve süreci yönetme becerisinde yatıyor. O, bir orkestranın şefi veya bir ekibin kaptanı olmak için doğmuş. Bu yüzden ona ev içinde ve sosyal çevresinde küçük projeler ve bu projelerde liderlikler verin. Örneğin bir aile pikniğinin organizasyonu, alışveriş listesinin yönetimi veya arkadaş grubu için bir oyunun kurgulanması tamamen onun sorumluluğunda olsun. Karar vermesine ve bu kararların sonuçlarını iyi veya kötü deneyimlemesine izin verin.