Çocuğunuzun Potansiyelini Ortaya Çıkaracak Bir Öneri Veriyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.05.2026 - 11:09

Çocuğunuzun potansiyelini çıkartmak için ne yapmalısınız? Bu sorununun yanıtı testimizin sonunda. Yapmanız gereken tek şey sorulara yanıt vermek. Hazırsanız başlıyoruz!

Bir parka gittiğinizde çocuğunuzun ilk durağı neresi olur?

Peki evde boş zamanlarında en çok ne yapmaktan keyif alıyor?

Oyuncağı bozulduğunda tavrı nasıl olur?

Yeni bir şey öğrenirken en çok aşağıdakilerden hangisini tercih eder?

Doğum günü geldi... Hangi hediyeyi alsanız daha çok sevinir?

Arkadaşlarıyla bir aradayken genellikle hangi rolde oluyor?

Peki kitap seçerken aşağıdakilerden hangisi daha çok ilgisini çeker?

Son olarak bir müzeye gittiniz. Müzede en çok hangi bölümde vakit geçirir?

Kesinlikle sanat!

Çocuğunuz dünyayı sadece görmüyor, onu hissediyor ve yeniden yorumlamak istiyor. Onun potansiyeli, somut olanı soyut bir güzelliğe dönüştürme becerisinde yatıyor. Bu yüzden ona sadece boya kalemi vermeyin, ona bir yaratıcılık köşesini kurun. Bu köşede resim yapabilir, eski kumaşları değerlendirebilir, doğadan topladığı malzemelerle yaratıcı işler yapabilir. Ona sağladığınız bir materyal kütüphanesi ile yaratıcılığı gelişecektir.

Kesinlikle bilim!

Çocuğunuzun zihni bir saat mekanizması gibi çalışıyor. Her şeyin arkasındaki 'neden'i bulmadan rahat etmiyor. Potansiyeli, karmaşık yapıları çözmek ve verilerden anlam çıkarmak üzerine kurulu! Bu yüzden ona hazır oyuncaklar yerine bir deneyim dünyasını sunun. Örneğin bir mikroskop veya bir kodlama seti onun için iyi olsa da en büyük gelişim, karbonat, sirke ve benzeri mutfaktaki malzemeleri kullanarak kendi deneylerini kurguladığında gerçekleşir.

Kesinlikle spor!

Çocuğunuzun zekası vücudunun her bir kasında gizli. O, fiziksel sınırlarını zorlayarak ve çevresiyle bedensel bir etkileşime girerek öğreniyor. Potansiyeli, yüksek odaklanma ve dayanıklılık gerektiren alanlarda parlıyor. Onu sadece bir kursa yazdırmakla kalmayın, ona kendi gelişim grafiğini anlatın ve zaman içinde nasıl daha iyi olduğunu keşfetmesini sağlayın. Kaç saniye tek ayak üzerinde durabiliyor? Bugün kaç metre daha uzağa zıpladı? Kendi sınırlarını ölçmek, onun öz disiplinini geliştirecektir.

Kesinlikle grup çalışmaları ve liderlik!

Çocuğunuz hangi alana yönelirse yönelsin (ister bir laboratuvarda, ister sahnede), onun asıl gücü insanları bir vizyon etrafında toplama ve süreci yönetme becerisinde yatıyor. O, bir orkestranın şefi veya bir ekibin kaptanı olmak için doğmuş. Bu yüzden ona ev içinde ve sosyal çevresinde küçük projeler ve bu projelerde liderlikler verin. Örneğin bir aile pikniğinin organizasyonu, alışveriş listesinin yönetimi veya arkadaş grubu için bir oyunun kurgulanması tamamen onun sorumluluğunda olsun. Karar vermesine ve bu kararların sonuçlarını iyi veya kötü deneyimlemesine izin verin.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
