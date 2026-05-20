Halef'te Hikayesi Biten Aybüke Pusat'ın Dizide Kalmak İstediği ve Durumdan Rahatsız Olduğu İddia Edildi!

Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.05.2026 - 11:35

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi ikinci sezon onayını aldı. Yeni sezona geçmeden hemen önce dizinin yapım ekibinden senaryonun değiştiğine ve sızdırıldığına dair bir açıklama geldi. Gündem olan açıklamanın ardından Bircan Bali ve Uğur Kotan, Beyaz TV ekranlarında Söylemezsem Olmaz programında önemli iddialarda bulundular.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi sezon içinde en çok dikkat çeken ve en çok konuşulan yapımlardan biri oldu.

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından dahil olduğu Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen ile başrolleri paylaşıyordu. Sık sık sosyal medyanın gündeminde olan diziyle ilgili ortaya atılan senaryo değişikliği iddiaları yapımcı Gül Oğuz tarafından reddedilmişti. Kısa süre sonra da yapımdan senaryonun sızdırılmasıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Kamuoyunun bilgisine,

Yapımcılığını üstlendiğimiz “Halef: Köklerin Çağrısı” adlı projeye ilişkin spoiler adı altında henüz yayınlanmamış bölüm içeriklerinin, senaryo bilgilerinin ve yapım sürecine dair çeşitli içeriklerin sosyal medya platformları üzerinden hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar; gerçeği yansıtmayan şekilde kamuoyuna aktarılmakta olup ilgili paylaşımların şirketimiz ve projemizin resmi içerikleriyle, açıklamalarıyla hiçbir ilgisi ve ilişiği bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımları gerçekleştiren kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçler başlatılmıştır. İhlale konu içeriklerin paylaşılması ve yayılmasına ilişkin tüm eylemler şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmekte olup; sorumlular hakkında erişim engeli talepleri de dahil olmak üzere gerekli tüm yasal başvurular kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuya sunulmamış içeriklerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmasına ve yayınlanmasına yönelik her türlü hukuka aykırı eylem bakımından şirketimizin tüm yasal haklarını kullanacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

Söylemezsem Olmaz programında konu üzerine tartışan Bircan Bali ve Uğur Kotan konuyla ilgili önemli iddialarda bulundular.

Aybüke Pusat'ın ana karakter olarak dahil olduğu dizinin Melek karakterinden çıkıp Yıldız ve Serhat'a odaklanmasından rahatsızlık duyduğu, hikayesi bitmesine rağmen diziden ayrılmak istemediği iddia edildi. Bircan Bali, 'Benim anladığım kadarıyla Aybüke'nin kabul ettiği senaryoyla şu an hayata geçen senaryo arasında dağlar kadar fark var ve bu da tabii ki Aybüke'nin izleyicisiyle olan temasını da yakından etkiliyor. Ve sanırım bu spoiler'ları da yardımcı oyuncular sette sızdırıyormuş.' dedi

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
