Halef'te Hikayesi Biten Aybüke Pusat'ın Dizide Kalmak İstediği ve Durumdan Rahatsız Olduğu İddia Edildi!

Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından dahil olduğu Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen ile başrolleri paylaşıyordu. Sık sık sosyal medyanın gündeminde olan diziyle ilgili ortaya atılan senaryo değişikliği iddiaları yapımcı Gül Oğuz tarafından reddedilmişti. Kısa süre sonra da yapımdan senaryonun sızdırılmasıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Resmi hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Kamuoyunun bilgisine,

Yapımcılığını üstlendiğimiz “Halef: Köklerin Çağrısı” adlı projeye ilişkin spoiler adı altında henüz yayınlanmamış bölüm içeriklerinin, senaryo bilgilerinin ve yapım sürecine dair çeşitli içeriklerin sosyal medya platformları üzerinden hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar; gerçeği yansıtmayan şekilde kamuoyuna aktarılmakta olup ilgili paylaşımların şirketimiz ve projemizin resmi içerikleriyle, açıklamalarıyla hiçbir ilgisi ve ilişiği bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımları gerçekleştiren kişiler hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçler başlatılmıştır. İhlale konu içeriklerin paylaşılması ve yayılmasına ilişkin tüm eylemler şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmekte olup; sorumlular hakkında erişim engeli talepleri de dahil olmak üzere gerekli tüm yasal başvurular kararlılıkla sürdürülecektir.

Kamuya sunulmamış içeriklerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmasına ve yayınlanmasına yönelik her türlü hukuka aykırı eylem bakımından şirketimizin tüm yasal haklarını kullanacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'