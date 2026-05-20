Bugün İndirimde Neler Var? 20 Mayıs 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
20.05.2026 - 11:51

Haftanın ortasında enerjimiz düşerken alışveriş keyfimizi yerine getirecek bomba gibi indirimler geldi! Bu hafta gardırobunuzdan evcil dostunuzun ihtiyaçlarına, mutfaktan teknolojiye kadar herkesin peşinde koştuğu en popüler ürünleri tek bir yerde topladık. Fiyatların ve bize özel kodların havada uçuştuğu bu listeyi görmeden sepetinizi onaylamayın!

Bu içerik 20.05.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sadece Adidas ayakkabılarda geçerli ''Onedio30'' kodu ile %30 indirim!

Samuraysport üzerinde geçerli olan Onedio30 kodunu kullanarak bu rahat ve tarz modele tam %30 indirimle sahip olabilirsiniz. Kod sayesinde fiyat 3.949 TL yerine 2,961 TL'ye düşüyor; kaçırmadan sepete atın.

adidas Eclyptix 2000 Kadın Günlük Spor Ayakkabı

PAEN Classic Kabin Boy Valiz sepette 3.999 TL yerine sadece 1919 TL!

Zaten indirimde olan bu şık ve dayanıklı valize sepet aşamasında Onedio45 kodunu eklediğinizde fiyatı tam 1919 TL'ye kadar geriliyor; bu fiyata kabin boy valiz bulmuşken kaçırmamak gerek.

PAEN Classic Kabin Boy Valiz

Wefood Hindistan cevizi yağı kod avantajıyla listede!

Soğuk sıkım kalitesiyle öne çıkan bu organik yağı sepetinize ekledikten sonra onedio kodunu girerek %10 ekstra indirim kazanabilirsiniz; mutfak stoklarını yenilemek için harika bir fırsat.

Wefood Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml

Hassas ciltleri neme doyururken sakinleştiren Make P:rem yüz kremi tam yarı fiyatına düştü!

Temiz içerikli ve yoğun nemlendirme etkili bu popüler bakım kremi, bu aya özel net %50 indirimle 1.399,90 TL yerine sadece 699.95 TL'ye geliyor; cilt bakım rutine kaliteli bir dokunuş yapmak isteyenler kaçırmasın.

Make P:rem Safe Me.Relief Moisture Cream 12 80ml

Gardırobun eskimeyen zamansız parçası Levi's erkek ceket mont son 90 günün en düşük fiyatında!

Kalitesiyle yıllarca giyebileceğiniz bu denim ceket, tam %60 indirimle 5.299,90 TL yerine 2.129,90 TL'ye düşmüş durumda; Levi's tarzını bu fiyata yakalamak gerçekten büyük şans.

Levi's The Trucker Ceket Mont Erkek

Kedisinin konforunu ve kendi rahatlığını düşünenler için UBpet kameralı akıllı kedi tuvaleti yılın en düşük fiyatıyla karşımızda!

Otomatik temizleme, HD kamera ve mobil uygulama kontrolüyle hayatı kolaylaştıran bu akıllı tuvalet, %20 indirimle 24.999,00 TL yerine 19.999,00 TL'ye düşerek koku hediyesiyle birlikte geliyor.

UBPet C10 Pro Kameralı Akıllı Kedi Tuvaleti

Bebeklerin ve çocukların ilk kelimelerini eğlenerek öğrenmesini sağlayan popüler kitap harika bir indirime girdi!

Dokunma hissiyle miniklerin algılarını açan bu eğitici çocuk kitabı, son 90 günün en düşük fiyatı olan %75 indirimle fırsatıyla 813,99 TL yerine sadece 207,01 TL'ye geliyor.

Words: First 100 Soft to Touch

Evcil dostunuzun mama ihtiyacını aradan çıkarmak için Enjoy yetişkin kuru kedi mamasında sepet kodu fırsatı başladı!

Büyük boy 15 kg seçeneğiyle öne çıkan bu mamayı alırken sepetinize PATI200 kodunu eklediğinizde, tüm indirimlere ek olarak 1000 TL üzeri alışverişinizde anında 200 TL indirim kazanıyorsunuz.

Enjoy Tavuklu Yetişkin Kuru Kedi Maması 15 Kg

Hafta sonu doğaya kaçmayı sevenler için Uniqamp kamp sandalyelerinde kaçmaz bir kampanya var!

Açık hava aktivitelerinin vazgeçilmezi olan kaliteli kamp sandalyelerinde 2. ürün sadece 1 TL'ye alarak takımınızı çok ucuza tamamlayabilir, kamp keyfini ikiye katlayabilirsiniz.

Uniqamp Kamp Sandalyeleri

Yaz esintisini tarzına yansıtmak isteyenlerin favorisi Dilvin kayık yaka beyaz top çok popüler!

Markanın genelinde başlayan %25'e varan indirimlerin en dikkat çeken parçası olan bu büzgülü şık beyaz bluz, jean pantolon ve eteklerle harika kombinler yapmanız için sepetinizde yer almayı bekliyor.

Dilvin Büzgülü Kayık Yaka Top-Beyaz

Kiko ürünlerinde %30 indirimin üzerine 1200 TL üzeri alışverişe anında 300 TL indirim!

İçeriğindeki shea yağı ve zengin vitaminlerle dudakları besleyen bu renkli nemlendirici, %30 indirimin üzerine 1200 TL üzeri alışverişe anında 300 TL ekstra sepet indirimiyle listelerin yıldızı oldu.

KIKO Renkli Dudak Nemlendirici-Coloured Balm-08 Almond

Grimelange T-Shirt %40 indirimine ek sürpriz fırsatları kaçırmayın!

%40 sepet indirimine ek olarak sunulan sürpriz kuponlarla birlikte bu kaliteli beyaz oversize tişört sepet aşamasında tam 283,98 TL'ye geliyor; basic şıklık arayanlar bu fiyatı kaçırmamalı.

GRIMELANGE Jett Erkek Oversize Fit T-shirt

