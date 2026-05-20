Altında Sert Düşüş! Altın Fiyatlarının Neden Düştüğü Belli Oldu

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki bu kan kaybını değerlendirirken, ABD dolarının küresel piyasalardaki hakimiyetine ve faiz beklentilerindeki şahin duruşa dikkat çekti. Piyasalarda risk iştahını belirleyen bir diğer kritik unsur ise jeopolitik gelişmeler. ABD ve İran cephesinden gelen çelişkili açıklamalar, yatırımcıların net bir pozisyon almasını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a yönelik askeri seçeneklerin masada kalabileceğine dair sinyallerine karşılık, Başkan Yardımcısı JD Vance’in iki ülke arasında diplomatik ilerleme kaydedildiğini ve yeni bir sıcak çatışma istenmediğini vurgulaması piyasalardaki belirsizliği körüklüyor.

Finans dünyasının gözü şimdi tamamen Federal Rezerv (Fed) tarafından açıklanacak olan nisan ayı toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz oranlarının mevcut ekonomik konjonktür için ideal olduğunu savunurken, enflasyonist baskıların devam ettiği bu süreçte faiz artırımı ihtimalinin piyasada konuşulmasını 'sağlıklı' bir dinamik olarak niteledi.