Altında Sert Düşüş! Altın Fiyatlarının Neden Düştüğü Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.05.2026 - 12:09

Küresel finans piyasalarında rüzgar tersine döndü ve haftalardır güçlü duruşunu koruyan altın fiyatları Çarşamba günü sert bir düşüş kaydetti. Yurt içi piyasalarda yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın, uluslararası piyasalardaki baskının etkisiyle 6 bin 500 TL seviyelerine kadar çekildi. Altın bugün ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ve altında son durum!

20 Mayıs altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu. Son haftalarda durgun seyrini sürdüren altında 20 Mayıs Çarşamba günü hareketlilik meydana geldi. Altın, güne düşüşle başladı. Altın fiyatları ne oldu? Altın ne kadar? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 565 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 694 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 388 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altını 42 bin 644 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 484 dolar

Altın neden düştü?

Ons altın fiyatlarındaki geri çekilme ve yurt içindeki döviz kuru dengeleriyle şekillendiren bu hareketlilik, altın yatırımcısını alarma geçirdi. Düşüşün arkasındaki temel nedenler ise ABD tahvil getirilerinde yaşanan ani yükseliş ve doların küresel ölçekte gücünü koruması olarak gösterildi. 

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı yüzde 0,3 değer kaybederek ons başına 4.467,59 dolara kadar geriledi. Benzer şekilde ABD haziran vadeli altın kontratları da yüzde 0,9 gibi önemli bir kayıpla 4.471,10 dolardan işlem gördü. Değerli metal, bir önceki seansta sergilediği performansla 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görerek piyasa analistlerinin radarına girdi. Altın fiyatları üzerindeki en büyük baskı unsurlarından biri, dolar endeksinin son altı haftanın zirvesine yakın bir noktada konumlanması oldu. Küresel piyasalarda doların değer kazanması, dolar cinsinden fiyatlanan kıymetli madenleri diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha maliyetli hale getiriyor ve bu durum doğrudan talebi düşürdü.

Altın yükselecek mi?

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altındaki bu kan kaybını değerlendirirken, ABD dolarının küresel piyasalardaki hakimiyetine ve faiz beklentilerindeki şahin duruşa dikkat çekti. Piyasalarda risk iştahını belirleyen bir diğer kritik unsur ise jeopolitik gelişmeler. ABD ve İran cephesinden gelen çelişkili açıklamalar, yatırımcıların net bir pozisyon almasını zorlaştırıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’a yönelik askeri seçeneklerin masada kalabileceğine dair sinyallerine karşılık, Başkan Yardımcısı JD Vance’in iki ülke arasında diplomatik ilerleme kaydedildiğini ve yeni bir sıcak çatışma istenmediğini vurgulaması piyasalardaki belirsizliği körüklüyor.

Finans dünyasının gözü şimdi tamamen Federal Rezerv (Fed) tarafından açıklanacak olan nisan ayı toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, mevcut faiz oranlarının mevcut ekonomik konjonktür için ideal olduğunu savunurken, enflasyonist baskıların devam ettiği bu süreçte faiz artırımı ihtimalinin piyasada konuşulmasını 'sağlıklı' bir dinamik olarak niteledi.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
