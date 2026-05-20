Yapay Zeka Cevaplıyor: Z Kuşağının Karşılaştığı Ekonomik Zorluklar Neler?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.05.2026 - 12:01

Kira fiyatları uçmuş, yurt dışına çıkmak desen zor, kahve bile artık lüks kategorisine girmiş durumda... Özellikle Z kuşağı için ekonomik düzen bazen tam bir hayatta kalma oyununa dönüşebiliyor. Peki bugünün gençleri neden sürekli gelecek kaygısı yaşıyor? Yapay zekaya göre mesele yalnızca para kazanmak değil, aynı zamanda güvende hissedememek. İşte Z kuşağının en sık karşılaştığı ekonomik zorluklar! 👇

“Çalışıyorum ama yine de yetmiyor.” hissi oldukça yaygın.

Yapay zekaya göre Z kuşağının en büyük problemlerinden biri gelir-gider dengesinin sürekli bozulması. Çünkü maaşlar artsa bile kira, ulaşım, market ve sosyal yaşam giderleri çok daha hızlı yükseliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan gençler ay sonunda kenara para koymayı bırak, bazen temel ihtiyaçlarını bile gözden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu yüzden birçok kişi sürekli çalışmasına rağmen ekonomik olarak ilerleyemediğini düşünüyor. Kısacası mesele tembellik değil, sistemin giderek daha pahalı hale gelmesi.

Ev sahibi olmak birçok genç için hayal!

Eskiden “Birkaç yıl çalışır, ev alırım!” düşüncesi daha gerçekçi görünüyordu. Ama yapay zekaya göre birçok genç için ev sahibi olmak günümüz şartlarında çok zor. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyatlar yüzünden insanlar uzun yıllar ailesiyle yaşamaya devam ediyor ya da sürekli kirada kalıyor. Bu durum yalnızca maddi değil, psikolojik bir baskı da yaratıyor.

Diploma artık tek başına yeterli görülmüyor!

Yapay zekaya göre Z kuşağının yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarından biri de bu. Çünkü yıllarca “Oku, iyi bir mesleğin olsun!” denilerek büyüyen gençler mezun olduklarında bambaşka bir gerçekle karşılaşıyor. İş ilanlarında deneyim, ekstra beceri, yabancı dil, sertifika ve hatta sosyal medya bilgisi bile istenebiliyor. Üstelik tüm bunlara rağmen başlangıç maaşları beklentilerin çok altında kalabiliyor. Bu yüzden birçok genç eğitim sisteminin kişileri iş dünyasına tam olarak hazırlamadığını düşünüyor.

Ek gelir, artık bir ihtiyaç haline geliyor.

Eskiden ek iş yapmak daha çok geçici bir çözüm gibi görülüyordu. Ama yapay zekaya göre Z kuşağında durum biraz farklı ilerliyor. Çünkü birçok genç tek maaşla rahat yaşamanın zor olduğunu düşündüğü için aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışıyor. Gündüz tam zamanlı çalışıp akşam freelance iş yapan ya da içerik üretmeye çalışan kişi sayısı giderek artıyor.

Sosyal medya, ekonomik baskıyı daha görünür hale getiriyor.

Yapay zekaya göre önceki nesillerle Z kuşağı arasındaki en büyük farklardan biri sürekli kıyas halinde olmak. Çünkü sosyal medyada herkes tatilde, herkes yeni telefon almış, herkes mükemmel yaşıyor gibi görünüyor. Bu durum gençlerde “Ben neden yetişemiyorum?” hissini büyütebiliyor. Özellikle ekonomik olarak zorlanan kişiler için bu içerikler bazen motivasyon değil, stres kaynağına dönüşebiliyor. Gerçek hayatla sosyal medya arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor zaten.

Gelecek planı yapmak giderek zorlaşıyor.

Yapay zekaya göre Z kuşağı kısa vadeli düşünmeye daha yatkın hale geliyor çünkü uzun vadeli plan yapmak güven vermiyor. İnsanlar birkaç yıl sonra ekonomik şartların nasıl olacağını tahmin edemediği için büyük kararları sürekli erteliyor. Evlenmek, taşınmak, yatırım yapmak hatta bazı durumlarda çocuk sahibi olmak bile ekonomik sebeplerle ötelenebiliyor. Çünkü birçok genç önce hayatta kalma modundan çıkmaya çalışıyor...

Tükenmişlik hissi çok daha erken yaşlarda başlıyor.

Eskiden kariyer yorgunluğu daha ileri yaşlarda hissedilirdi. Ama yapay zekaya göre Z kuşağı daha 20’li yaşlarının ortasında bile ciddi bir tükenmişlik yaşayabiliyor. Çünkü sürekli daha üretken, daha başarılı ve daha hızlı olmak gerektiğini hissediyorlar. Üstelik ekonomik baskılar da buna eklenince insanlar dinlenirken bile suçluluk hissedebiliyor.

Birçok genç güven duygusunu kaybediyor.

Yapay zekaya göre ekonomik zorlukların en büyük etkilerinden biri psikolojik tarafta ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar yalnızca para kazanmak istemiyor, aynı zamanda güvende hissetmek istiyor. Ama işten çıkarılma korkusu, yükselen yaşam maliyetleri ve gelecek belirsizliği bu hissi zedeliyor. Bu yüzden birçok genç sürekli tetikte yaşıyor gibi hissedebiliyor. Ve dürüst olmak gerekirse bu durum bazen maddi sorunun kendisinden bile daha yorucu olabiliyor.

Yine de Z kuşağı çözüm üretme konusunda oldukça yaratıcı davranıyor.

Tüm bu ekonomik baskılara rağmen yapay zekaya göre Z kuşağının en güçlü taraflarından biri adapte olabilme becerisi. Gençler freelance çalışıyor, dijital projeler geliştiriyor, içerik üretiyor ve klasik kariyer yollarının dışına çıkmaya çalışıyor. Yani eski nesillerin “tek iş, tek kariyer” anlayışı giderek değişiyor. Belki süreç kolay değil ama Z kuşağı yeni ekonomik düzene ayak uydurmanın yollarını arıyor. Ve galiba onları diğer kuşaklardan ayıran en büyük şey de bu oluyor.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
