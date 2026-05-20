Kartpostallık Görüntüler: Dağın Zirvesinde Kış, Eteklerinde Bahar Yaşanıyor!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 12:10

Ülkemiz, uzun süren kış aylarının ardından nihayet yavaş yavaş bahara ulaştı. Kış aylarında sıcaklık ve kar yağışı rekorları kırıldı. Hala birçok şehrimizde yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülke genelinde barajların doluluk oranları arttı, birçok meyve ve sebze türünde bereketli hasat dönemi başladı. 

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın zirvesi de hala karla kaplı. Eteklerinde ise bahar mevsimi yaşanıyor!

Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Zirvede hüküm süren sert kış koşulları, aşağılara inildikçe yerini güneşin ısıttığı yumuşak bir melteme bırakıyor. Bu eşsiz manzara, fotoğraf tutkunları için adeta doğal bir plato oluşturuyor. Bölge halkı, uzun süren çetin kışın ardından gelen bu ani renk değişimini büyük bir sevinçle karşılıyor. Çiğdemlerden ters lalelere kadar geniş bir yelpazeye yayılan çiçek popülasyonu, toprağın uyandığını müjdeliyor.

Ekolojik çeşitlilik görülmeye değer.

Dağın yüksek kesimlerinde hala dondurucu rüzgarlar eserken, ovada otlayan hayvanların çan sesleri baharın ritmini tutuyor. Arıcılar, kovanlarını çiçeklerin en yoğun olduğu bölgelere yerleştirerek sezonun ilk hazırlıklarına şimdiden başladılar. Doğa yürüyüşçüleri ise bir yandan kar üzerinde yürümenin zorluğunu deneyimlerken, diğer yandan birkaç kilometre aşağıda papatya tarlalarında dinlenme fırsatı buluyor.

Eriyen kar suları, dağın yamaçlarından süzülerek küçük şelaleler oluşturuyor ve ovadaki verimli toprakları canlandırıyor. Bu su sesleri, kuş cıvıltılarıyla birleşerek ziyaretçilere huzur veren doğal bir senfoni sunuyor. Gevaş sakinleri, bu dönemin ilçenin en güzel zamanı olduğunu belirterek yerli ve yabancı turistleri bu görsel şölene davet ediyor.

Bu kısa ama büyüleyici geçiş dönemi, doğanın kendi içindeki dengesini ve yenilenme gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Van’ın bu eşsiz coğrafyasında tanıklık edilen bu sahne, hafızalardan silinmeyecek bir görsel miras bırakıyor. Her yıl tekrarlanan bu döngü, bölgenin turizm potansiyelini artırırken doğaseverler için vazgeçilmez bir rota olmaya devam ediyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
