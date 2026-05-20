Türkiye'de Tüketimi 6 Kat Artan İçecek: Kişi Başı 3,5 Kilogram Tüketiliyor, İthalat Rekoru Kırıldı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 11:36

Çaycı mısınız yoksa kahveci mi? Görünüşe göre bu soruya verilen cevap, ülkemizde son yıllarda değişti. Tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte son 10 yılda kahve tüketimi daha çok öne çıkmaya başladı. 2015'te yaklaşık 600 gram olan kişi başı kahve tüketimi, 2025'e gelindiğinde 3,5 kilograma yaklaştı!

Kahve, Türkiye'de son yıllarda revaçta.

Milli içecek dendiğinde zihinlerde ilk sırada hâlâ 'çay' canlansa da, son yıllarda kahve tüketiminde devasa bir ivmelenme yaşanıyor. Türkiye Kahve Federasyonu tarafından paylaşılan istatistikler, 2015 yılında kişi başı ortalama 600 gram olan tüketimin, 2025 yılı itibarıyla 3,5 kilogram seviyesine ulaştığını gösteriyor. Sektör uzmanları, bu çarpıcı yükselişi sadece damak tadındaki değişimle değil, küresel tüketim trendlerinin toplumsal yansımasıyla açıklıyor.

Klasik Türk kahvehanesi anlayışı, yerini görselliğin ön planda olduğu, estetik ve 'paylaşılabilir' mekan tasarımına odaklanan yeni nesil kafelere bıraktı. Özellikle metropollerde hızla yayılan bu işletmeler, espresso türevleri ve nitelikli kahve çeşitlerini genç kuşağın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Modern kafeler artık sadece bir içecek noktası değil, sosyal bir statü ve yaşam tarzı simgesi olarak görülüyor.

Üçüncü dalga kahve akımının ve zincir mağazaların ülke genelindeki yayılımıyla birlikte, sektör paydaşları Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekiyor. Güncel veriler ışığında Türkiye, Avrupa kıtasının en hızlı genişleyen ve ticari potansiyeli en yüksek kahve pazarlarından biri konumuna yükselmiş durumda.

Çay hala zirvedeki yerini koruyor.

Türkiye'nin kahve ithalatı 2025 yılında 1,2 milyar doları aşarak tarihi rekor kırdı. Brezilya, Kolombiya ve Etiyopya'dan gelen ham kahve ithalatının yanı sıra yurt içi kavurma tesislerinin sayısı da son 5 yılda yüzde 40 arttı. Ancak kahve, henüz çayı tahtından edebilmiş değil.

Türkiye hala kişi başı çay tüketiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. 18-35 yaş grubunda yapılan araştırmalar günlük kahve tüketiminin çay tüketimini yakalamak üzere olduğunu gösterse de şimdilik çay, zirvedeki yerini koruyor. Kahveye göre daha uygun fiyatlı ve daha kolay hazırlanan çay, bir süre daha tahtında oturacak gibi görünüyor.

Öte yandan uzmanlar, günlük 'aşırı' kahve tüketimi konusunda uyarıyor. Günlük 4-5 fincanın üzerine çıkan kahve tüketimi bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Yetişkinler için günlük 2-3 fincanın güvenli sınır olduğu belirtiliyor. Elbette çay tüketiminde de sınıra dikkat etmek gerekiyor. Klasik ince belli bardakla günlük tüketim miktarının 4-5 bardakla sınırlı kalması gerekiyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
