Türkiye'de Tüketimi 6 Kat Artan İçecek: Kişi Başı 3,5 Kilogram Tüketiliyor, İthalat Rekoru Kırıldı!

Milli içecek dendiğinde zihinlerde ilk sırada hâlâ 'çay' canlansa da, son yıllarda kahve tüketiminde devasa bir ivmelenme yaşanıyor. Türkiye Kahve Federasyonu tarafından paylaşılan istatistikler, 2015 yılında kişi başı ortalama 600 gram olan tüketimin, 2025 yılı itibarıyla 3,5 kilogram seviyesine ulaştığını gösteriyor. Sektör uzmanları, bu çarpıcı yükselişi sadece damak tadındaki değişimle değil, küresel tüketim trendlerinin toplumsal yansımasıyla açıklıyor.

Klasik Türk kahvehanesi anlayışı, yerini görselliğin ön planda olduğu, estetik ve 'paylaşılabilir' mekan tasarımına odaklanan yeni nesil kafelere bıraktı. Özellikle metropollerde hızla yayılan bu işletmeler, espresso türevleri ve nitelikli kahve çeşitlerini genç kuşağın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Modern kafeler artık sadece bir içecek noktası değil, sosyal bir statü ve yaşam tarzı simgesi olarak görülüyor.

Üçüncü dalga kahve akımının ve zincir mağazaların ülke genelindeki yayılımıyla birlikte, sektör paydaşları Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekiyor. Güncel veriler ışığında Türkiye, Avrupa kıtasının en hızlı genişleyen ve ticari potansiyeli en yüksek kahve pazarlarından biri konumuna yükselmiş durumda.