İlkokul Kayıtlarında Yeni Dönem! 2026-2027 Eğitim Yılı Okula Başlama Yaşı Netleşti, Tüm Şartlar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.05.2026 - 11:50

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için birinci sınıfa başlama yaşları ve kayıt erteleme şartları kesinlik kazandı. Yeni eğitim döneminde çocuğunuzun okul kaydının zorunlu olup olmadığını, RAM raporu veya sadece basit bir veli dilekçesi ile kayıt erteleme hakkınızın bulunup bulunmadığını doğum aylarına göre derledik.

Milyonlarca veliyi yakından ilgilendiren 2026-2027 eğitim öğretim yılı ilkokul kayıt süreciyle ilgili yaş sınırları ve erteleme koşulları şekillendi.

Velilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen zorunlu eğitim çağı, çocukların doğdukları ay ve yıla göre farklı prosedürlere tabi tutuluyor. En net ve katı kural ise 78 aylık ve daha büyük olan çocukları kapsıyor. Mart 2020 ve bu tarihten daha önce dünyaya gelen çocukların birinci sınıfa başlaması kesinlikle zorunlu tutulurken, bu yaş grubundaki öğrencilerin velilerine hiçbir şekilde kayıt erteleme hakkı tanınmıyor.

Zorunlu kayıt kapsamında olup belirli şartlarla erteleme imkanı sunulan grupta ise 2020 yılının bahar ve yaz aylarında doğan çocuklar yer alıyor. Nisan ile Eylül 2020 tarihleri arasında dünyaya gelen ve 72 ile 77 aylık dilimde bulunan çocukların ilkokula başlaması kural olarak zorunlu. Ancak aileler, çocuklarının bedensel veya zihinsel gelişim açısından henüz birinci sınıfa hazır olmadığını düşünüyorsa, Rehberlik ve Araştırma Merkezinden (RAM) alacakları resmi bir raporla okul kayıtlarını bir yıl süreyle erteleyebiliyorlar. 2020 yılının son çeyreği olan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında doğan 69-71 aylık çocukların velileri için ise süreç çok daha kolay işliyor. Bu yaş grubu da zorunlu kayıt kapsamında değerlendirilse de, ailelerin kayıt ertelemek için herhangi bir hastane veya RAM raporu almasına gerek kalmıyor; okula verilecek ıslak imzalı bir veli dilekçesi, çocuğun kaydının ertelenmesi için yeterli kabul ediliyor.

Madalyonun diğer yüzünde ise yaşı henüz zorunlu eğitim çağına gelmemiş ancak ailesinin isteğiyle okula başlayabilecek çocuklar bulunuyor.

Ocak ve Mart 2021 ayları arasında doğan 66-68 aylık minikler için ilkokul kaydı zorunlu tutulmuyor. Fakat çocuğunun akranlarına göre gelişimini tamamladığını ve erken yaşta eğitime başlamasının faydalı olacağını öngören ebeveynler, yine bir dilekçe yardımıyla kendi istekleriyle birinci sınıf kaydı yaptırabiliyorlar. Bu esneklik, çocukların bireysel gelişim hızlarına göre ailelere önemli bir inisiyatif sunuyor.

Tüm bu yaş gruplarının dışında kalan daha küçük yaştaki çocuklar için ise Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kesin sınırlar mevcut. Nisan 2021 ve sonrasında doğan çocukların yaşları birinci sınıf kademesi için pedagojik olarak uygun görülmediğinden, bu gruba hiçbir şekilde ilkokul kayıt hakkı verilmiyor. Öte yandan, okul öncesi eğitime adım atmak isteyen en küçük yaş grubu için de bir alt sınır bulunuyor; Ekim 2023 ve sonrasında dünyaya gelen bebeklerin, devlete bağlı veya özel hiçbir anaokulu ve kreşe resmi kaydının yapılmasına izin verilmiyor. Velilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, e-Devlet üzerinden veya okullardan çocuklarının yaş durumlarını şimdiden kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

İşte okula başlama yaşı tablosu:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
