İlkokul Kayıtlarında Yeni Dönem! 2026-2027 Eğitim Yılı Okula Başlama Yaşı Netleşti, Tüm Şartlar Belli Oldu

Velilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen zorunlu eğitim çağı, çocukların doğdukları ay ve yıla göre farklı prosedürlere tabi tutuluyor. En net ve katı kural ise 78 aylık ve daha büyük olan çocukları kapsıyor. Mart 2020 ve bu tarihten daha önce dünyaya gelen çocukların birinci sınıfa başlaması kesinlikle zorunlu tutulurken, bu yaş grubundaki öğrencilerin velilerine hiçbir şekilde kayıt erteleme hakkı tanınmıyor.

Zorunlu kayıt kapsamında olup belirli şartlarla erteleme imkanı sunulan grupta ise 2020 yılının bahar ve yaz aylarında doğan çocuklar yer alıyor. Nisan ile Eylül 2020 tarihleri arasında dünyaya gelen ve 72 ile 77 aylık dilimde bulunan çocukların ilkokula başlaması kural olarak zorunlu. Ancak aileler, çocuklarının bedensel veya zihinsel gelişim açısından henüz birinci sınıfa hazır olmadığını düşünüyorsa, Rehberlik ve Araştırma Merkezinden (RAM) alacakları resmi bir raporla okul kayıtlarını bir yıl süreyle erteleyebiliyorlar. 2020 yılının son çeyreği olan Ekim, Kasım ve Aralık aylarında doğan 69-71 aylık çocukların velileri için ise süreç çok daha kolay işliyor. Bu yaş grubu da zorunlu kayıt kapsamında değerlendirilse de, ailelerin kayıt ertelemek için herhangi bir hastane veya RAM raporu almasına gerek kalmıyor; okula verilecek ıslak imzalı bir veli dilekçesi, çocuğun kaydının ertelenmesi için yeterli kabul ediliyor.