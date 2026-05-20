Tayland'da Kaplanla Poz Veren Turist Fotoğraf Çekilirken Yaşanan Gerilim Dolu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.05.2026 - 11:55

Doğanın en yırtıcı ve en asil üyeleriyle yan yana gelmek, her insanın cesaret edebileceği bir durum değil. Evcil hayvanlarımızla vakit geçirirken bile zaman zaman tedirgin olabilirken, vahşi doğanın zirvesindeki bir yırtıcıyla bağ kurmak bambaşka bir seviye gerektiriyor. Dijital çağın getirdiği sınırları zorlama arzusu, insanları vahşi hayatın tam ortasına, adrenalin dolu anların eşiğine kadar sürüklüyor. 

Tayland'da dev bir kaplanın hemen önünde son derece sakin bir şekilde poz veren genci izleyenler o anlara anlam veremedi. Sosyal medyada paylaşılacak bir poz için kendini riske atması, aynı zamanda bir hayvanın da böyle bir amaç uğruna kullanılması uzun uzun düşündürdü.

Tayland’ı ziyaret eden turistlerin son dönemde sıklıkla tercih ettiği ve sosyal medyada bir akım haline gelen dev kaplanlarla fotoğraf çektirme uygulaması tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Görüntülerde her ne kadar kontrollü bir ortam yansıtılsa da, bu tür turistik deneyimlerin arka planında ciddi bir eğitim, habituasyon (alıştırma) süreci ve tabii ki göz ardı edilemeyecek büyüklükte hayati riskler bulunuyor. Büyük kediler familyasının en güçlü üyelerinden olan kaplanlar, anlık refleksleri ve avlanma içgüdüleriyle bilinirler. Uzmanlar, ne kadar insan elinde büyütülürlerse büyütülsünler, vahşi hayvanların öngörülemez doğasının her an devreye girebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Turistin paylaştığı perde arkası da bu gerilimi ve heyecanı doğrudan hissettiriyor.

Bu tarz içeriklerin dijital dünyada bu kadar hızlı yayılmasının ve izleyicide bağımlılık yaratmasının sebebi ise beyindeki ayna nöronların çalışmasıyla ilgili. İnsanlar, tehlikeli bir durumu bizzat deneyimlemeden, sadece güvenli ekranlarının arkasından izleyerek de aynı adrenalin ve heyecan duygusunu almak istiyorlar. Tıpkı dünyanın en ekşi şekerini yiyen birini izlerken ağzımızın sulanması ya da ekstrem bir spor videosu izlerken kalbimizin hızlanması gibi, kaplanın önündeki turistin sergilediği o zoraki sakinlik de izleyicide hem büyük bir hayranlık hem de yoğun bir gerilim hissi uyandırıyor. Ancak unutmamak gerekir ki, belirli turistik tesislerde profesyonel bakıcıların gözetimi altında çekilen bu sahneler, sıradan bir insanın vahşi doğada asla denememesi gereken, telafisi olmayan sınırları temsil ediyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
