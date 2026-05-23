Dünya Kupası Şimdi de Ebola Kriziyle Karşı Karşıya: ABD'den Kongo Milli Takımı'na Karantina Şartı

Hakan Karakoca
23.05.2026 - 15:06
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde ABD’ye giriş sürecinde Ebola engeliyle karşı karşıya kaldı. Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü tarafından yapılan açıklamada, takımın turnuvaya katılım sağlayabilmesi için 21 günlük sıkı karantina süreci ve “balon” izolasyon uygulamasını eksiksiz şekilde tamamlaması gerektiği belirtildi.

Amerika'dan Kongo'ya "Ebola" engeli.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası öncesinde organizasyonun sağlık güvenliğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beyaz Saray Dünya Kupası Görev Gücü İcra Direktörü Andrew Giuliani, ülkede Ebola vakalarının görüldüğü Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı hakkında resmi açıklamada bulundu.

Yapılan duyuruda, Kongo kafilesinin turnuvaya katılım sağlayabilmesi için sıkı karantina kurallarını ve sağlık protokollerini eksiksiz şekilde uygulamak zorunda olduğu vurgulandı.

Belçika'da kamp yapan Kongo süreci burada geçirecek.

Andrew Giuliani tarafından yapılan açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı'nın ABD topraklarına giriş yapabilmesi için Belçika’da devam eden hazırlık kampında 21 gün boyunca tam izolasyon altında kalması gerekiyor. Sağlık ekipleri ve organizasyon komitesi tarafından belirlenen “balon” koruma kurallarının ihlal edilmesi halinde, takımın Dünya Kupası için ABD’ye girişine yasal olarak izin verilmeyeceği belirtildi.

"Kongo'ya çok sert bir şekilde söyledik"

İcra Direktörü Andrew Giuliani, spor yayıncısı ESPN’e verdiği demeçte sürecin takvimi ve uygulanacak yaptırımlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Milli Takımı’nın 11 Haziran’da Houston’a ulaşmasının planlandığını hatırlatan Giuliani, şu ifadeleri kullandı:

''Kongo’ya çok net bir şekilde söyledik. 11 Haziran’da Houston’a gelmeden önce 21 gün boyunca bu balonun bütünlüğünü korumak zorundalar. Bu izolasyonu sürdürmezlerse ABD’ye giriş hakkını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Onlara 'Sizi ülkeye sokmayız' dedik. Bundan daha açık konuşamayız.''

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
