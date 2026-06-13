Hızlanan Dünyada İnsan Neyi Kaybediyor?
Kıyıya Vuran Şeyler
Bazen sahilde yürürken kıyıya vurmuş nesnelere dikkat ederim. Kırık bir sandal, bir pet şişe, rengi solmuş bir oyuncak. Kırık birkaç plastik sandalye… Bunların hepsinin bir yolculuğu var; ama hiçbiri o yolculuğu hatırlamıyor. Sadece orada, hareketsiz duruyorlar.
Kendimi de zaman zaman böyle hissediyorum. Gündelik hayatın o sert akıntısında sürüklenip giderken, bir süre sonra bir yerde duruyor ve şunu soruyorum: Ben bu hızın neresindeyim? Kıyıya vuran mıyım, yoksa hâlâ sürüklenen mi?
Hız artık bir tercih değil. Bir iklim. Ve biz bu iklimin içinde doğup büyüyen insanlar olarak, kaybettiklerimizin farkına bile varamadan yaşıyoruz çoğu zaman. Peki bu kayıplar neler? Bir bir bakmak istedim.
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