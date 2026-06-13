Hızlanan Dünyada İnsan Neyi Kaybediyor?

Eskiden insanlar sıkılırdı. Bu sıradan bir cümle gibi görünse de içinde derin bir şey var. Sıkılmak, aslında zihnin kendi kendine nefes almasıydı. Bir tür iç temizlik. Düşünceler o boşluklarda toparlanır, bazı sorular yüzeye çıkar, bazı şeyler anlaşılırdı. Şimdi o boşluğu doldurmak için elimizde her an bir ekran var. Bir bildirim, bir video, bir haber akışı. Ve biz bu dolulukla övünüyoruz üstelik. 'Çok meşgulüm' artık bir şikâyet değil, bir statü simgesi oldu.

'Sıkılmak bir lüks oldu. Ve biz bu lüksü elimizin tersiyle ittik.'

Ama şunu sormak lazım: Dolu bir kap ne kadar daha alabiliyor ki? Düşünmek için, yaratmak için, hissetmek için bir miktar boşluğa ihtiyaç yok mu?

Beklemekten Korkan Nesil

Bazı sabahlar gittiğim Kafenin genç baristası, kahvemi uzatırken bir şey söyledi geçenlerde. 'Bir dizi başlattım' dedi, 'ama çok yavaş ilerliyordu, bıraktım.'

Merak ettim, sordum: Ne kadar izlemişti? Üç bölüm.

Bu küçük bir anekdot değil, aslında bir değişimin fotoğrafı. Artık bekleme eşiğimiz o kadar düştü ki bir şeyin 'yavaş' olması onun değersiz olması anlamına geliyor. Oysa en değerli şeyler hep yavaş geldi: Bir ağacın meyve vermesi, bir sevginin olgunlaşması, bir fikrin netleşmesi.

Hız bize çok şey kazandırdı, bunu inkâr etmek mümkün değil. Ama sabır denen erdemi götürürken ne kadar farkındayız acaba?