article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Haşlanmış Yumurtanın Tek Seferde Soyulmasını Sağlayan 2 Basit Hile

Haşlanmış Yumurtanın Tek Seferde Soyulmasını Sağlayan 2 Basit Hile

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 11:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kusursuz, pürüzsüz ve kolayca soyulan katı haşlanmış yumurtalar elde etmek aslında bir şans işi değil, tamamen bir sıcaklık ve kimya matematiğidir. Birçok kişi yumurtayı doğrudan kaynar suya atmak gibi hatalar yapsa da, işin sırrı suyun elementleriyle oynamakta saklı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yumurtanın kolay soyulması, yumurta beyazının asitlik (pH) derecesiyle doğrudan ilgilidir.

Yumurtanın kolay soyulması, yumurta beyazının asitlik (pH) derecesiyle doğrudan ilgilidir.

Yumurta pişerken suyun pH dengesini değiştirerek kabuk ile beyaz arasındaki bağı saniyeler içinde zayıflatabilirsiniz. Bunun için mutfakta iki farklı kimyasal hile bulunuyor:

  • 1. Yöntem - Kabartma Tozu (Alkaliliği Artırmak): Haşlama suyuna ekleyeceğiniz yarım çay kaşığı kabartma tozu, suyun alkalilik (pH) seviyesini yükseltir. Yüksek pH, yumurta beyazı ile kabuğun iç zarı arasındaki bağı tamamen gevşetir. Böylece kabuk, yumurtadan neredeyse kendi kendine ayrılır.

  • 2. Yöntem - Sirke (Kalsiyumu Çözmek): Yarım düzine yumurta için suya ekleyeceğiniz 1/4 su bardağı beyaz veya elma sirkesi, kabuktaki kalsiyumu hafifçe çözerek soyulmayı kolaylaştırır. Ayrıca asidik ortam sayesinde, yumurta pişerken çatlese bile beyazının suya dağılmasını ve sızmasını engeller. (Merak etmeyin, sirke yumurtanın tadını değiştirmez).

Eğer marketten yeni aldığınız taze yumurtaları haşlıyorsanız, kabuğun yapışması çok normaldir.

Eğer marketten yeni aldığınız taze yumurtaları haşlıyorsanız, kabuğun yapışması çok normaldir.

Taze yumurtaların pH seviyesi düşüktür ve beyazı zara sıkıca tutunur. Yumurtalar eskidikçe içlerindeki pH seviyesi doğal olarak artar ve içindeki su buharlaşarak hava boşluğu büyür. Bu yüzden haşlama yapacaksanız, buzdolabında birkaç gün beklemiş 'eski' yumurtaları seçmek her zaman daha simetrik ve kolay soyulan sonuçlar verir.

Kusursuz Yumurta Haşlamanın 3 Altın Kuralı

Kusursuz Yumurta Haşlamanın 3 Altın Kuralı

Haşlamaya Sıcak Değil, Soğuk Suda Başlayın:

Yumurtaları asla kaynayan suya atmayın. Tencereyi soğuk suyla doldurun, oda sıcaklığındaki yumurtaları ekleyin ve ocağın altını sonra açın. Su ve yumurta sıcaklığının aynı anda, yavaşça yükselmesi, beyaz ile iç zar arasında bir boşluk oluşturarak soyulmayı zahmetsiz hale getirir. Bu yöntem çatlama riskini de sıfıra indirir.

Yumurtaları Oda Sıcaklığına Getirin:

Buzdolabından çıkan buz gibi yumurtayı sıcak suya atmak, termal şok nedeniyle çatlamanın en büyük sebebidir. Pişirmeden önce yumurtaları 15-20 dakika tezgahta bekleterek oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Bu, yumurtanın içinin ve dışının eşit pişmesini, sarısının kremamsı kalmasını sağlar.

Kaynatmayın, Kısık Ateşte Pişirin:

Su kaynamaya başladığı an zamanlayıcınızı (istediğiniz kıvama göre 10 ila 12 dakika) başlatın. Ancak suyun harlayarak kaynamasına izin vermeyin; tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısın. Kısık ateşte, sabit sıcaklıkta pişen yumurtalar lastiksi bir doku almaz, yumuşacık ve nefis olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın