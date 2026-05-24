Haşlanmış Yumurtanın Tek Seferde Soyulmasını Sağlayan 2 Basit Hile

Haşlamaya Sıcak Değil, Soğuk Suda Başlayın:

Yumurtaları asla kaynayan suya atmayın. Tencereyi soğuk suyla doldurun, oda sıcaklığındaki yumurtaları ekleyin ve ocağın altını sonra açın. Su ve yumurta sıcaklığının aynı anda, yavaşça yükselmesi, beyaz ile iç zar arasında bir boşluk oluşturarak soyulmayı zahmetsiz hale getirir. Bu yöntem çatlama riskini de sıfıra indirir.

Yumurtaları Oda Sıcaklığına Getirin:

Buzdolabından çıkan buz gibi yumurtayı sıcak suya atmak, termal şok nedeniyle çatlamanın en büyük sebebidir. Pişirmeden önce yumurtaları 15-20 dakika tezgahta bekleterek oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Bu, yumurtanın içinin ve dışının eşit pişmesini, sarısının kremamsı kalmasını sağlar.

Kaynatmayın, Kısık Ateşte Pişirin:

Su kaynamaya başladığı an zamanlayıcınızı (istediğiniz kıvama göre 10 ila 12 dakika) başlatın. Ancak suyun harlayarak kaynamasına izin vermeyin; tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını kısın. Kısık ateşte, sabit sıcaklıkta pişen yumurtalar lastiksi bir doku almaz, yumuşacık ve nefis olur.