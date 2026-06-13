ABD - İran Arasında Barış Görüşmelerinde Sona Gelindi: Trump İmza Tarihini Açıkladı
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Diplomatik kaynaklar, taraflar arasında varılan mutabakatın resmiyet kazanması için yarın elektronik ortamda bir imza töreni düzenlenmesinin planlandığını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, anlaşmanın yarın imzalanmasının hedeflendiğini belirterek sürecin son aşamaya yaklaştığını ifade etti.
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"Barışa çok yakınız"
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İran "yarın değil" dedi.
Trump "yarın" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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