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ABD - İran Arasında Barış Görüşmelerinde Sona Gelindi: Trump İmza Tarihini Açıkladı

ABD - İran Arasında Barış Görüşmelerinde Sona Gelindi: Trump İmza Tarihini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 21:04
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindiğini duyurdu. Diplomatik kaynaklar, taraflar arasında varılan mutabakatın resmiyet kazanması için yarın elektronik ortamda bir imza töreni düzenlenmesinin planlandığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, anlaşmanın yarın imzalanmasının hedeflendiğini belirterek sürecin son aşamaya yaklaştığını ifade etti.

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"Barışa çok yakınız"

"Barışa çok yakınız"

ABD ile İran arasında aylardır süren diplomatik görüşmelerde önemli bir eşiğe gelindiği belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, müzakerelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini ifade ederek tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

Şerif, yaptığı açıklamada, 'Barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız ve büyük olasılıkla önümüzdeki 24 saat içinde sonuç alınacak. Bunun ardından teknik düzeydeki görüşmeler gelecek hafta devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Açıklama, Washington ile Tahran arasında yürütülen temasların somut bir sonuca ulaşabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Taraflardan henüz anlaşmanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

İran "yarın değil" dedi.

İran "yarın değil" dedi.

İran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'İmza tarihi yarın değil. Mutabakat anlaşması ABD ile yapılan nihai bir anlaşma değil, savaşın sona erdiğini doğrulayan bir anlaşmadır. Önceki deneyimler nedeniyle bu aşamada sadece tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesine odaklanılıyor, buna Lübnan da dahil.'

Böylece İran tarafı, kamuoyuna yansıyan beklentilerin aksine sürecin henüz nihai bir ABD-İran anlaşması aşamasına ulaşmadığını, önceliğin bölgedeki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik bir çerçeve mutabakatı olduğunu ifade etti.

Trump "yarın" dedi.

Trump "yarın" dedi.

Trump, Obama dönemindeki JCPOA’yı eleştirerek kendi anlaşmasının bunun tam tersi olduğunu, İran’ın nükleer silah edinmeyeceğini, hiçbir para transferi olmayacağını ve sürecin Orta Doğu’da yeni bir düzen hedeflediğini söyledi:

“Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı herkese açık olacak.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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