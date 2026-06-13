ABD - İran Arasında Barış Görüşmelerinde Sona Gelindi: Trump İmza Tarihini Açıkladı

ABD ile İran arasında aylardır süren diplomatik görüşmelerde önemli bir eşiğe gelindiği belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, müzakerelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini ifade ederek tarafların anlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

Şerif, yaptığı açıklamada, 'Barış anlaşmasına her zamankinden daha yakınız ve büyük olasılıkla önümüzdeki 24 saat içinde sonuç alınacak. Bunun ardından teknik düzeydeki görüşmeler gelecek hafta devam edecek.' ifadelerini kullandı.

Açıklama, Washington ile Tahran arasında yürütülen temasların somut bir sonuca ulaşabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Taraflardan henüz anlaşmanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.