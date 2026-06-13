Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 Eğitim Dönemi Takvimini Açıkladı

Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıf öğrencileri, ayrıca pansiyonda kalacak öğrenciler için yeni eğitim ortamına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla rehberlik ve tanıtım çalışmaları yapılacak. Bu süreçte öğrencilerin okulun işleyişine adapte olmaları, akademik ve mesleki yönden desteklenmeleri hedeflenecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.