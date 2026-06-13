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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 Eğitim Dönemi Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 Eğitim Dönemi Takvimini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 19:26
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ders zili 14 Eylül 2026’da çalacak ve eğitim yılı 25 Haziran 2027’de sona erecek. Öğretmenlerin mesleki hazırlık çalışmaları 1 Eylül’de başlayacak.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. İlk ara tatil 16-20 Kasım 2026’da yapılacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027’de uygulanacak.

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MEB, yeni öğretim yılı için takvimini açıkladı.

MEB, yeni öğretim yılı için takvimini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla illere gönderilen genelgeye göre yeni eğitim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Takvime göre öğretmenlerin mesleki hazırlık çalışmaları 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Okullarda birinci dönem ders zili 14 Eylül 2026’da çalacak ve dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrencilerin uyum sürecini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ara tatiller de belli oldu.

Ara tatiller de belli oldu.

Ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıf öğrencileri, ayrıca pansiyonda kalacak öğrenciler için yeni eğitim ortamına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla rehberlik ve tanıtım çalışmaları yapılacak. Bu süreçte öğrencilerin okulun işleyişine adapte olmaları, akademik ve mesleki yönden desteklenmeleri hedeflenecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar 25 Haziran'da kapanacak.

Okullar 25 Haziran'da kapanacak.

İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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