Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 Eğitim Dönemi Takvimini Açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ders zili 14 Eylül 2026’da çalacak ve eğitim yılı 25 Haziran 2027’de sona erecek. Öğretmenlerin mesleki hazırlık çalışmaları 1 Eylül’de başlayacak.
Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. İlk ara tatil 16-20 Kasım 2026’da yapılacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında olacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027’de uygulanacak.
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MEB, yeni öğretim yılı için takvimini açıkladı.
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Ara tatiller de belli oldu.
Okullar 25 Haziran'da kapanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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