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Onedio'nun Yepyeni Formatı ViDio Dünya Kupası Heyecanıyla Karşınızda: ViDio'da Tahminlerini Yayınla

etiket Onedio'nun Yepyeni Formatı ViDio Dünya Kupası Heyecanıyla Karşınızda: ViDio'da Tahminlerini Yayınla

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 21:37
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Onedio’da ViDio ile yeni bir dönem başladı! 

Artık okuyucularımız yalnızca 'okuyucu' olmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi seslerini duyarabiliyor. 

ViDio'da kendi içeriklerinizi üreterek, görüşlerinizi paylaşarak siz de sesinizi duyurabilir, siz de gündeme dair fikirlerinizle ViDio'da yerinizi alabilirsiniz. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Dünya Kupası için de ViDio'da tahminlerinizle yerinizi alabilirsiniz.

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19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
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Dünya Kupası'nda tahminlerinle bize katıl!

Dünya Kupası'nda tahminlerinle bize katıl!

39 günlük Dünya Kupası maratonunda üç günü geride bıraktık. Geride halen oynanamamış onlarca maç var! 

Finale kadar her gün ViDio'da tahminlerinle sen de yerini alabilirsin. İstersen Dünya Kupası'na dair görüşlerini istersen maç maç tahminlerini paylaşarak kendi içeriğini üretebilirsin. 

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'na sen de tahminlerinle damga vurup Bizim Çocuklar'ın yolculuğuna eşlik edebilirsin.

Peki tahminlerini ViDio'da nasıl paylaşacaksın?

Peki tahminlerini ViDio'da nasıl paylaşacaksın?

Yapman gereken şey çok basit!

  • Öncelikle Onedio App’ini indir. App'i daha önce indirdiysen güncellemeyi unutma. Uygulamaya Play Store'da buradan, App Store'da ise buradan ulaşabilirsin. 

  • Anasayfada karşına çıkan “+” butonuna tıkla.

  • Videonu istediğin gibi kaydet. (15 saniye sınırını unutma)

  • 'Dünya Kupası Tahminleri' ve 'Dünya Kupası' başlığında yayınla.

Videon onaylandıktan sonra yayına girecek ve ardından tek yapman gereken şey videonun beğeni sayılarını, yorumlarını takip etmek olacak.

Kim bilir, belki de Onedio'nun yeni influencerı sen olursun.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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