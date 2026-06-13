Onedio'nun Yepyeni Formatı ViDio Dünya Kupası Heyecanıyla Karşınızda: ViDio'da Tahminlerini Yayınla

39 günlük Dünya Kupası maratonunda üç günü geride bıraktık. Geride halen oynanamamış onlarca maç var!

Finale kadar her gün ViDio'da tahminlerinle sen de yerini alabilirsin. İstersen Dünya Kupası'na dair görüşlerini istersen maç maç tahminlerini paylaşarak kendi içeriğini üretebilirsin.

24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'na sen de tahminlerinle damga vurup Bizim Çocuklar'ın yolculuğuna eşlik edebilirsin.