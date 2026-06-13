Onedio'nun Yepyeni Formatı ViDio Dünya Kupası Heyecanıyla Karşınızda: ViDio'da Tahminlerini Yayınla
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Onedio’da ViDio ile yeni bir dönem başladı!
Artık okuyucularımız yalnızca 'okuyucu' olmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi seslerini duyarabiliyor.
ViDio'da kendi içeriklerinizi üreterek, görüşlerinizi paylaşarak siz de sesinizi duyurabilir, siz de gündeme dair fikirlerinizle ViDio'da yerinizi alabilirsiniz.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Dünya Kupası için de ViDio'da tahminlerinizle yerinizi alabilirsiniz.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 0 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
14 Haziran 07:00
AUS
-
TUR
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Kupası'nda tahminlerinle bize katıl!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki tahminlerini ViDio'da nasıl paylaşacaksın?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın