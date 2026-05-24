Süper Lig'e Yükselen Üçüncü Takım Belli Oldu: Çorum FK Süper Lig'de!

Play-Off finali nefes kesti

Esenler Erokspor normal sezonu üçüncü bitirerek direkt Play-Off finalinde yer almaya hak kazanmıştı. Çorum FK ise önce Keçiörengücü ardından da Bodrum FK'yı eleyerek finale çıktı. Konya'da oynanan final büyük bir heyecana neden oldu. Özellikle Çorum halkı adeta Konya'ya aktı. Taraftar sayısı olarak dezavantajlı olan Erokspor bu sorunu bu maçta da yaşadı.

İki takımın da dengeli başladığı maçta kilidi bir dönem Süper Lig'de önemli işlere imza atan Serdar Gürler açtı. Serdar'ın kafa golüyle Çorum FK devreyi 1-0 önde kapattı.

Çorum FK tarih yazdı

Çorum FK ikinci yarıya da etkili başladı. 53.dakikada yine Süper Lig'in yıldız isimlerinden olan Mame Thiam sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Çorum FK daha temkinli bir oyun sergilerken Erokspor daha atak oynamaya çalışan taraf oldu. Ancak İstanbul ekibi son toplarda doğru hamleleri yapamayınca sonuca boyun eğdi.

Tarihte bir ilk

Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig sevinci yaşadı. 1997 yılında kurulan daha sonra farklı isim değişiklikleriyle yoluna devam eden Çorum FK, 2018-19 sezonundan itibaren yükselen bir grafikle 1. Lig'e yükseldi ve ligin önemli takımlarından biri oldu. Güçlü bir şehir takımı imajı çizen Çorum FK, bu başarıları bu sezonki Play-Off şampiyonluğu ile taçlandırarak tarih yazmayı başardı.