Süper Lig'e Yükselen Üçüncü Takım Belli Oldu: Çorum FK Süper Lig'de!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 20:56
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım bugün belli oldu. Çorum FK-Esenler Erokspor'un Süper Lig bileti için çıktığı maçta gülen taraf Çorum FK oldu. Maçın büyük bölümünde üstün olan taraf Çorum FK bunu skora da yansıttı ve sahadan galip ayrılmayı bildi.

Çorum FK bu sonuçla tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış oldu. Çorum FK, rakibi Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'e yükseldi.

Çorum, tarihinde ilk kez Süper Lig'de.

Play-Off finali nefes kesti

Esenler Erokspor normal sezonu üçüncü bitirerek direkt Play-Off finalinde yer almaya hak kazanmıştı. Çorum FK ise önce Keçiörengücü ardından da Bodrum FK'yı eleyerek finale çıktı. Konya'da oynanan final büyük bir heyecana neden oldu. Özellikle Çorum halkı adeta Konya'ya aktı. Taraftar sayısı olarak dezavantajlı olan Erokspor bu sorunu bu maçta da yaşadı.

İki takımın da dengeli başladığı maçta kilidi bir dönem Süper Lig'de önemli işlere imza atan Serdar Gürler açtı. Serdar'ın kafa golüyle Çorum FK devreyi 1-0 önde kapattı.

Çorum FK tarih yazdı

Çorum FK ikinci yarıya da etkili başladı. 53.dakikada yine Süper Lig'in yıldız isimlerinden olan Mame Thiam sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Çorum FK daha temkinli bir oyun sergilerken Erokspor daha atak oynamaya çalışan taraf oldu. Ancak İstanbul ekibi son toplarda doğru hamleleri yapamayınca sonuca boyun eğdi.

Tarihte bir ilk

Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig sevinci yaşadı. 1997 yılında kurulan daha sonra farklı isim değişiklikleriyle yoluna devam eden Çorum FK, 2018-19 sezonundan itibaren yükselen bir grafikle 1. Lig'e yükseldi ve ligin önemli takımlarından biri oldu. Güçlü bir şehir takımı imajı çizen Çorum FK, bu başarıları bu sezonki Play-Off şampiyonluğu ile taçlandırarak tarih yazmayı başardı.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
