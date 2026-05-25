article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
25 Mayıs Pazartesi Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram ve Çeyrek Altın Güne Rekor Eğilimle Başladı!

25 Mayıs Pazartesi Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram ve Çeyrek Altın Güne Rekor Eğilimle Başladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 07:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küresel piyasalarda ABD ve İran arasındaki anlaşma sinyalleriyle yönünü yukarı çeviren altın, yeni haftanın ilk gününe hareketli başladı. İç piyasada gram altın 6.710 TL seviyesinden güne merhaba derken, uzmanlar onsta kalıcı yükseliş için kritik bir direnç noktasına işaret ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasası hem küresel hem de yerel bazda hareketli bir grafik çiziyor.

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasası hem küresel hem de yerel bazda hareketli bir grafik çiziyor.

Haftanın açılışında gram altın 6.710 TL seviyesinden işlem görmeye başlarken, ons altın ise yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak 4.563 dolar seviyesine ulaştı. Cuma gününü 6.630 TL'den kapatan iç piyasadaki gram altın, sabahın ilk saatlerinde 6.728 TL’ye kadar tırmanarak son bir haftanın en yüksek seviyesini test etti. Serbest piyasada, özellikle Kapalıçarşı’da fiziki gram altın satışı 6.768 TL’den karşılık bulurken, çeyrek altın ise güne 11.032 TL seviyesinden başladı.

Piyasalardaki bu yukarı yönlü ivmelenmede Orta Doğu eksenli gelişmeler belirleyici rol oynuyor.

Piyasalardaki bu yukarı yönlü ivmelenmede Orta Doğu eksenli gelişmeler belirleyici rol oynuyor.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın tekrar işlerlik kazanmasını hedefleyen bir mutabakatın yakınlaşması, petrol fiyatlarını bir ay aradan sonra ilk kez 100 doların altına indirdi. Bu durum dünya genelindeki yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısını hafifletince, Amerikan doları uluslararası piyasalarda yüzde 0,35 değer kaybetti ve yatırımcıların rotası yeniden güvenli liman altına döndü. Ancak ABD Merkez Bankası (FED) kanadından gelen sıkı para politikası yanlısı açıklamalar, sarı metaldeki bu yükseliş dalgasını belli bir seviyede sınırlandırmaya devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın