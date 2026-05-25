25 Mayıs Pazartesi Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram ve Çeyrek Altın Güne Rekor Eğilimle Başladı!

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın tekrar işlerlik kazanmasını hedefleyen bir mutabakatın yakınlaşması, petrol fiyatlarını bir ay aradan sonra ilk kez 100 doların altına indirdi. Bu durum dünya genelindeki yüksek enflasyon ve yüksek faiz baskısını hafifletince, Amerikan doları uluslararası piyasalarda yüzde 0,35 değer kaybetti ve yatırımcıların rotası yeniden güvenli liman altına döndü. Ancak ABD Merkez Bankası (FED) kanadından gelen sıkı para politikası yanlısı açıklamalar, sarı metaldeki bu yükseliş dalgasını belli bir seviyede sınırlandırmaya devam ediyor.