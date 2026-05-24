Son 15 Yılın En Büyük Keşfi: Çölün Ortasından 'Sürpriz' Fışkırdı

ABD, İsrail ve İran krizi devam ederken enerji piyasalarını hareketlendiren gelişme Mısır’dan geldi. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, batı çölünde büyük bir petrol ve doğalgaz sahası keşfedildiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre yeni keşif, son 15 yılda bulunan en büyük rezerv.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre keşif, “Güney Bostan-1X” isimli arama kuyusunda yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıktı. Sondaj ekiplerinin bölgede yürüttüğü incelemelerde 121 metre kalınlığında petrol ve doğalgaz katmanına ulaşıldı.

İlk analizlere göre sahada yaklaşık 9 milyar metreküp doğalgaz ile 10 milyon varil ham petrol bulunuyor.

Toplam rezervin ise yaklaşık 70 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, keşfin mevcut üretim sistemlerine yalnızca 10 km mesafede yer aldığı aktarılıyor.