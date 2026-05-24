Son 15 Yılın En Büyük Keşfi: Çölün Ortasından 'Sürpriz' Fışkırdı

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 23:14
Orta Doğu’da tansiyon her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Dünyada ise enerji krizi yaşanıyor. Son haberlere göre, Mısır'da piyasaları hareketlendiren bir keşif yapıldı. Batı Çölü’nde yeni bir rezerv bulunduğu açıklandı. 

Yeni rezervin, son 15 yılın en büyük petrol ve doğalgaz keşfi olduğu açıklandı.

ABD, İsrail ve İran krizi devam ederken enerji piyasalarını hareketlendiren gelişme Mısır’dan geldi. Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, batı çölünde büyük bir petrol ve doğalgaz sahası keşfedildiğini duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre yeni keşif, son 15 yılda bulunan en büyük rezerv. 

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre keşif, “Güney Bostan-1X” isimli arama kuyusunda yapılan çalışmalar sırasında ortaya çıktı. Sondaj ekiplerinin bölgede yürüttüğü incelemelerde 121 metre kalınlığında petrol ve doğalgaz katmanına ulaşıldı.

İlk analizlere göre sahada yaklaşık 9 milyar metreküp doğalgaz ile 10 milyon varil ham petrol bulunuyor.

Toplam rezervin ise yaklaşık 70 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, keşfin mevcut üretim sistemlerine yalnızca 10 km mesafede yer aldığı aktarılıyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
