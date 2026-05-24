Gülistan Doku Davasında Gözaltına Alınan Umut Altaş'ın Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 14:11
Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’de gözaltına alınan firari şüpheli Umut Altaş’ın karakolda yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu öne sürülen ses kaydı ortaya çıktı.

Kayıtta Altaş’ın, “Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Katili ellerinize bırakacağım” ifadelerini kullandığı duyuldu.

Kritik isim gözaltına alındı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun dosyasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş’ın, ABD’de gözaltına alındığı süreçte yaptığı telefon görüşmesine ait ses kaydı ortaya çıktı. Altaş’ın sabah saatlerinde ilk kez bir basın kuruluşuna konuşarak olayın artık çözüme kavuşmasını istediğini söylediği belirtilirken, karakoldaki görüşmeye ait kayıt da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

"Her şeyin kanıtı benim ellerimde"

Söz konusu ses kaydında Umut Altaş’ın, 'Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti’nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti’nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum. Şu anda Amerika’da bir karakoldayım. Beni Türkiye’ye geri gönderecekler. Her şeyin kanıtı benim elimde. Katili ellerinize bırakacağım' ifadelerini kullandığı duyuldu.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’sinin tutuklandığı, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
