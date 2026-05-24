Gülistan Doku Davasında Gözaltına Alınan Umut Altaş'ın Ses Kaydı Ortaya Çıktı

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve ABD’de gözaltına alınan firari şüpheli Umut Altaş’ın karakolda yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu öne sürülen ses kaydı ortaya çıktı.

Kayıtta Altaş’ın, “Elimde dosyayı kapatacak her şey var. Katili ellerinize bırakacağım” ifadelerini kullandığı duyuldu.