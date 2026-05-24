Bayram Öncesi Yeni Bir Gıda Skandalı: Son Kullanma Tarihlerini Silip Yeni Tarih Atmışlar

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde gıda ürünü ele geçirildi. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin silinerek yeniden düzenlendiği tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.