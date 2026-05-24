Bayram Öncesi Yeni Bir Gıda Skandalı: Son Kullanma Tarihlerini Silip Yeni Tarih Atmışlar

Hakan Karakoca
24.05.2026 - 13:49
Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 4,5 milyon lira değerinde gıda ürünü ele geçirildi. Ürünlerin son kullanma tarihlerinin silinerek yeniden düzenlendiği tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zımpara ve asetonla tarihler silinmiş.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından Söke ilçesine bağlı Gölbent Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenlendi. İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda ortaya çıkan görüntüler, gıda sahtekarlığının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Ekiplerin incelemelerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgilerin zımpara ve aseton yardımıyla silindiği, ardından makineler kullanılarak ürünlere yeniden tarih basıldığı belirlendi.

Baskında, suçta kullanılan 1 adet üretim kodlama makinesi, 2 adet kodlama aparatı, 394 adet etiket, 5 adet aseton, 2 adet sprey boya, 2 adet zımparalı eldiven ve 5 adet zımparaya el konuldu.

Raflara gitmeden yakalandılar.

Operasyon kapsamında depolarda yapılan incelemelerde, tüketiciye ulaştırılmadan el konulan çok sayıda bozuk ve tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Yapılan sayımlarda;

  • 3 bin 124 adet son kullanma tarihi geçmiş mısır ve fasulye konservesi,

  • 294 adet üzerine yeniden tarih basılmış konserve,

  • 173 adet tarihi silinmiş konserve,

  • 40 adet 2 bin 620 gramlık tarihi geçmiş büyük boy konserve,

  • 114 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ketçap,

  • 120 adet turşu,

  • Toplam 700 adet krema ve 400 adet sos ele geçirildi.

Şüpheliler için işlem başlatıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin lira olarak hesaplanan sağlığa zararlı ürünlerin tamamına el konulduğu bildirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, yetkililer yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara gıda alışverişlerinde dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
