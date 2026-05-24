Yeni Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Bursa Arası 2 Saat 15 Dakikaya Düşecek

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli etabında çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu bölümün Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını ifade etti. Uraloğlu, “Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi.

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını kapsayan 106 kilometrelik hatta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapılarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, üstyapı çalışmalarında ise sona yaklaşıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa arasındaki bölümün bu yılın ikinci yarısında, Bursa’dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti hattındaki çalışmaların ise 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.