Yeni Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Bursa Arası 2 Saat 15 Dakikaya Düşecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.05.2026 - 12:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nin Bursa-Osmaneli etabında çalışmaların artık tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Projenin hizmete girmesiyle birlikte Bursa ile Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşım süresinin yaklaşık 2 saat 15 dakikaya kadar düşeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu yeni projeyi duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, hattın toplam 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun şekilde inşa edildiğini belirtti.

Uraloğlu, projenin tamamlanmasının ardından hattın yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ile 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını ifade etti.

Bursa-Ankara arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli etabında çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu bölümün Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını ifade etti. Uraloğlu, “Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi.

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını kapsayan 106 kilometrelik hatta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapılarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, üstyapı çalışmalarında ise sona yaklaşıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa arasındaki bölümün bu yılın ikinci yarısında, Bursa’dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti hattındaki çalışmaların ise 2028 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
