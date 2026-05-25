NASA, Ülkeler Üzerindeki Gizemli Işık Oyunlarını Ortaya Çıkardı: Dünyanın Gece Haritasında Beklenmedik Değişim

NASA araştırmacılarının 'Black Marble' (Siyah Mermer) adlı proje kapsamında topladığı yeni veriler, 2014 ile 2022 yılları arasında dünyanın gece karanlığındaki görünümünün köklü bir değişime uğradığını ortaya koydu. Bilim dünyasının saygın yayınlarından Nature dergisinde yayımlanan bu çalışmaya göre, küresel çaptaki gece aydınlatması yüzde 34 gibi devasa bir oranda artış gösterdi. Ancak asıl sürpriz bu genel artışta değil, ışığın dünya üzerindeki dengesiz dağılımında gizli. Uzmanlar, tüm dünyanın aynı anda aydınlanmadığını, aksine bazı bölgelerin beklenmedik bir biçimde karanlığa gömüldüğünü belirtiyor.

Uzaydan gelen on yıllık kayıtlar, ekonomik durumun, savaşların ve teknolojik tercihlerin ülkelerin ışık haritasını nasıl yeniden çizdiğini belgeliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıldığında doğu eyaletlerinde enerji dostu LED aydınlatmaların yaygınlaşmasıyla büyük bir kararma yaşanırken, batı kıyısındaki nüfus artışı o bölgeleri çok daha parlak hale getirmiş durumda. Avrupa kıtası ise bilinçli bir kararma sürecinden geçiyor. Özellikle Fransa'nın başını çektiği ışık kirliliğini önleme ve enerji tasarrufu politikaları, kıtanın gece haritasındaki parlaklığını gözle görülür şekilde düşürdü. Buna karşılık, Güneydoğu Asya ülkeleri ile Sahra Altı Afrika'daki genişleyen elektrik ağları ve yeni altyapı yatırımları, bu bölgeleri uzaydan adeta birer yıldız kümesi gibi gösteriyor. Çin ve Hindistan'ın kuzeyi de bu aydınlanma trendinin en güçlü yaşandığı yerler olarak dikkat çekiyor.

Tabii madalyonun bir de karanlık yüzü var. İnsan eliyle yaratılan yıkımlar ve ekonomik krizler, uydu haritalarında anında kendini belli ediyor. Ukrayna, Yemen, Afganistan, Lübnan ve Venezuela gibi çatışma veya ağır ekonomik darboğaz içindeki bölgelerin gece ışıklarında çok keskin bir düşüş yaşandığı rapor ediliyor. Bu kararmalar, altyapıların çöküşünü ve savaşın yarattığı yıkımı kelimelere gerek bırakmadan uzaydan bile tüm çıplaklığıyla gösteriyor.