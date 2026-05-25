article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
NASA, Ülkeler Üzerindeki Gizemli Işık Oyunlarını Ortaya Çıkardı: Dünyanın Gece Haritasında Beklenmedik Değişim

NASA, Ülkeler Üzerindeki Gizemli Işık Oyunlarını Ortaya Çıkardı: Dünyanın Gece Haritasında Beklenmedik Değişim

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 08:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NASA'nın yaklaşık on yıllık uydu verileriyle yaptığı son araştırma, Dünya'nın gece ışıklarının küresel çapta yüzde 34 arttığını ancak haritanın şaşırtıcı bir şekilde bölgesel farklılıklar gösterdiğini gözler önüne seriyor. Gelişmekte olan ülkeler ışıl ışıl parlarken, çatışma bölgeleri ve enerji tasarrufuna giden batı şehirleri sessiz bir karanlığa bürünüyor.

Kaynak: https://www.space.com/astronomy/earth...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gezegenimizin uzaydan çekilen gece fotoğrafları, insanlığın yeryüzündeki izinin ne kadar hızlı şekil değiştirdiğini çarpıcı bir biçimde kanıtlıyor.

Gezegenimizin uzaydan çekilen gece fotoğrafları, insanlığın yeryüzündeki izinin ne kadar hızlı şekil değiştirdiğini çarpıcı bir biçimde kanıtlıyor.

NASA araştırmacılarının 'Black Marble' (Siyah Mermer) adlı proje kapsamında topladığı yeni veriler, 2014 ile 2022 yılları arasında dünyanın gece karanlığındaki görünümünün köklü bir değişime uğradığını ortaya koydu. Bilim dünyasının saygın yayınlarından Nature dergisinde yayımlanan bu çalışmaya göre, küresel çaptaki gece aydınlatması yüzde 34 gibi devasa bir oranda artış gösterdi. Ancak asıl sürpriz bu genel artışta değil, ışığın dünya üzerindeki dengesiz dağılımında gizli. Uzmanlar, tüm dünyanın aynı anda aydınlanmadığını, aksine bazı bölgelerin beklenmedik bir biçimde karanlığa gömüldüğünü belirtiyor.

Uzaydan gelen on yıllık kayıtlar, ekonomik durumun, savaşların ve teknolojik tercihlerin ülkelerin ışık haritasını nasıl yeniden çizdiğini belgeliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıldığında doğu eyaletlerinde enerji dostu LED aydınlatmaların yaygınlaşmasıyla büyük bir kararma yaşanırken, batı kıyısındaki nüfus artışı o bölgeleri çok daha parlak hale getirmiş durumda. Avrupa kıtası ise bilinçli bir kararma sürecinden geçiyor. Özellikle Fransa'nın başını çektiği ışık kirliliğini önleme ve enerji tasarrufu politikaları, kıtanın gece haritasındaki parlaklığını gözle görülür şekilde düşürdü. Buna karşılık, Güneydoğu Asya ülkeleri ile Sahra Altı Afrika'daki genişleyen elektrik ağları ve yeni altyapı yatırımları, bu bölgeleri uzaydan adeta birer yıldız kümesi gibi gösteriyor. Çin ve Hindistan'ın kuzeyi de bu aydınlanma trendinin en güçlü yaşandığı yerler olarak dikkat çekiyor.

Tabii madalyonun bir de karanlık yüzü var. İnsan eliyle yaratılan yıkımlar ve ekonomik krizler, uydu haritalarında anında kendini belli ediyor. Ukrayna, Yemen, Afganistan, Lübnan ve Venezuela gibi çatışma veya ağır ekonomik darboğaz içindeki bölgelerin gece ışıklarında çok keskin bir düşüş yaşandığı rapor ediliyor. Bu kararmalar, altyapıların çöküşünü ve savaşın yarattığı yıkımı kelimelere gerek bırakmadan uzaydan bile tüm çıplaklığıyla gösteriyor.

Elde edilen bu eşsiz veriler, Dünya yörüngesinde dolanan gelişmiş uydulardaki özel sensörler sayesinde toplandı.

Elde edilen bu eşsiz veriler, Dünya yörüngesinde dolanan gelişmiş uydulardaki özel sensörler sayesinde toplandı.

Bu cihazlar; ay ışığı, bulut veya kar gibi dış etkenleri filtreleyerek sadece insan yapımı aydınlatmaları tespit edebiliyor. Bilim insanlarına göre bu haritalar sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor; kentsel büyümenin, felaketler sonrası toparlanmanın, sanayi faaliyetlerinin ve göç yollarının izlenmesinde de hayati bir rol oynuyor.

Dahası, artan ışık kirliliğinin doğal yaşama vurduğu darbe de bu verilerle daha net anlaşılıyor. Aşırı aydınlatmanın göçmen kuşların yollarını şaşırtmasına, deniz kaplumbağalarının yön duygusunu kaybetmesine ve hatta insanlarda uyku düzenini sağlayan biyolojik saatin bozulmasına neden olduğu biliniyor. Sonuç olarak NASA'nın bu yeni çalışması, Dünya'nın gece manzarasının artık tekdüze olmadığını, aksine insanlığın ekonomik, teknolojik ve politik serüvenini yansıtan canlı bir tabloya dönüştüğünü kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın