Eski CIA Ajanı Yıllar Süren Tartışmaya Noktayı Koydu: Telefon ve Bilgisayar Kameraları Bizi Nasıl İzliyor?

Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'CIA akıllı cihazlarımız üzerinden bizi dinliyor mu?' sorusuna tereddütsüz bir şekilde 'Evet' yanıtını veren Kiriakou, milyonlarca kullanıcının gizlilik endişelerinde ne kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi. Eski istihbaratçı, kurumun bu ürkütücü siber kapasitesini kanıtlamak için geçmişte yaşanan çok büyük bir veri sızıntısını işaret etti.

Kiriakou istihbarat dünyasında sıradan bir isim değil; teşkilatta geçirdiği on dört yılın ardından, 11 Eylül saldırıları sonrası Pakistan'daki terörle mücadele operasyonlarını bizzat yönetmiş üst düzey bir isim. Kendi iddialarını dayandırdığı temel kaynak ise, 2017 yılında dünya basınında deprem etkisi yaratan 'Vault 7' adlı tarihi belge sızıntısı. O dönem ortaya saçılan bu gizli belgeler, Amerikan istihbaratının dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından bilgisayar işletim sistemlerine ve hatta internete bağlı akıllı televizyonlara kadar pek çok teknolojik alete sızabildiğini, bu cihazları ortam dinlemesi yapan birer casusluk aracına dönüştürebildiğini kanıtlamıştı. Bağımsız güvenlik uzmanları da, sızdırılan teknik detayların bir kısmı gizlenmiş olsa bile, kullanılan siber silahların ve bilgisayar korsanlığı araçlarının son derece gerçek olduğunu doğrulamıştı.