article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski CIA Ajanı Yıllar Süren Tartışmaya Noktayı Koydu: Telefon ve Bilgisayar Kameraları Bizi Nasıl İzliyor?

Eski CIA Ajanı Yıllar Süren Tartışmaya Noktayı Koydu: Telefon ve Bilgisayar Kameraları Bizi Nasıl İzliyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.05.2026 - 08:41 Son Güncelleme: 25.05.2026 - 08:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eski bir CIA yetkilisi, istihbarat servislerinin akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların mikrofon ile kameralarına doğrudan sızabildiğini açıkladı. 2017'deki ünlü belge sızıntılarına dayandırılan bu çarpıcı iddia, kişisel veri güvenliği endişelerini yeniden alevlendirdi. Ancak güvenlik uzmanları, bu teknolojinin herkesi kapsayan kitlesel bir dinlemeden ziyade, yalnızca özel hedeflere yönelik operasyonlarda kullanıldığının altını çiziyor.

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski yöneticilerinden John Kiriakou'nun yaptığı son açıklamalar, teknoloji dünyasında uzun süredir konuşulan bir şehir efsanesinin aslında gerçeğin ta kendisi olduğunu ortaya koydu.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski yöneticilerinden John Kiriakou'nun yaptığı son açıklamalar, teknoloji dünyasında uzun süredir konuşulan bir şehir efsanesinin aslında gerçeğin ta kendisi olduğunu ortaya koydu.

Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'CIA akıllı cihazlarımız üzerinden bizi dinliyor mu?' sorusuna tereddütsüz bir şekilde 'Evet' yanıtını veren Kiriakou, milyonlarca kullanıcının gizlilik endişelerinde ne kadar haklı olduğunu gözler önüne serdi. Eski istihbaratçı, kurumun bu ürkütücü siber kapasitesini kanıtlamak için geçmişte yaşanan çok büyük bir veri sızıntısını işaret etti.

Kiriakou istihbarat dünyasında sıradan bir isim değil; teşkilatta geçirdiği on dört yılın ardından, 11 Eylül saldırıları sonrası Pakistan'daki terörle mücadele operasyonlarını bizzat yönetmiş üst düzey bir isim. Kendi iddialarını dayandırdığı temel kaynak ise, 2017 yılında dünya basınında deprem etkisi yaratan 'Vault 7' adlı tarihi belge sızıntısı. O dönem ortaya saçılan bu gizli belgeler, Amerikan istihbaratının dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından bilgisayar işletim sistemlerine ve hatta internete bağlı akıllı televizyonlara kadar pek çok teknolojik alete sızabildiğini, bu cihazları ortam dinlemesi yapan birer casusluk aracına dönüştürebildiğini kanıtlamıştı. Bağımsız güvenlik uzmanları da, sızdırılan teknik detayların bir kısmı gizlenmiş olsa bile, kullanılan siber silahların ve bilgisayar korsanlığı araçlarının son derece gerçek olduğunu doğrulamıştı.

Ne var ki ortaya çıkan bu tablo, sokaktaki her sıradan vatandaşın cebindeki telefon aracılığıyla yedi gün yirmi dört saat izlendiği anlamına gelmiyor.

Ne var ki ortaya çıkan bu tablo, sokaktaki her sıradan vatandaşın cebindeki telefon aracılığıyla yedi gün yirmi dört saat izlendiği anlamına gelmiyor.

Eldeki tüm veriler, istihbarat kurumlarının dünyadaki bütün cihazları kapsayan devasa ve sürekli bir dinleme ağı kurmadığını gösteriyor. Gerçekte olan şey, kurumların doğrudan belirli kişileri hedef alan, son derece özel ve odaklanmış siber operasyonlar yürütmesi. Zaten teşkilatın ana varlık amacı ülke dışındaki yabancı unsurları takip etmek üzerine kurulu ve kendi vatandaşlarını kitlesel olarak izlemesi yasalarla kesin olarak engellenmiş durumda. 

Bu teknolojik sızma yeteneği, günümüzde milyarlarca insanın güvendiği şifreli mesajlaşma uygulamalarıyla ilgili de sıkça yanlış bir algıya sebep oluyor. Vault 7 belgeleri, teşkilatın popüler iletişim uygulamalarının kullandığı 'uçtan uca şifreleme' kalkanını kırdığını göstermiyor. Asıl tehlike mesajların havada uçuşurken yakalanması değil; kullanılan cihazın işletim sisteminin tamamen ele geçirilmesi. Yani istihbarat araçları şifreyi çözmekle uğraşmak yerine, doğrudan telefonun ekranını veya klavyesini kontrol altına alarak yazılan her şeyi daha şifrelenmeden önce okuyabiliyor. Bu durum, cihaz güvenliğinin aslında en az uygulama güvenliği kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın