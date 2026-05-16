Yağmurdan Sonra Toprak Neden Bu Kadar Güzel Kokuyor?

Araştırmalar, insanların havadaki geosmin konsantrasyonunu milyarda beş birim gibi minimal düzeylerde bile algılayabildiğini gösteriyor. Bu hassasiyet, köpekbalıklarının kandaki hemoglobin molekülünü algılama yetisiyle karşılaştırılabilir.

Bu extraordinaire duyarlılığın evrimsel bir sebebi olduğu düşünülüyor. Eski çağlarda yağmur sonrası toprak kokusu, temiz su kaynağının varlığını işaret ediyordu. Bu nedenle bu kokuyu algılayan ve ona yönelen atalarımız, hayatta kalma şanslarını artırmış olabilirler.