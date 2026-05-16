article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yağmurdan Sonra Toprak Neden Bu Kadar Güzel Kokuyor?

Yağmurdan Sonra Toprak Neden Bu Kadar Güzel Kokuyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 09:31

Yağmur yağdıktan sonra topraktan yükselen o benzersiz, ferahlatıcı koku herkesi büyüler. Peki bu büyülü kokunun arkasında hangi bilimsel süreçler yatıyor ve neden insan burnu bu kokuyu bu kadar çok seviyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1964 yılında Avustralyalı araştırmacılar Isabel Joy Bear ve Richard Thomas, bu eşsiz kokuyu tanımlamak için Nature dergisinde "petrichor" terimini kullandılar.

1964 yılında Avustralyalı araştırmacılar Isabel Joy Bear ve Richard Thomas, bu eşsiz kokuyu tanımlamak için Nature dergisinde "petrichor" terimini kullandılar.

Bu kelime Yunanca 'petros' (taş) ve 'ichor' (tanrıların kanı) kelimelerinden türetildi. İki bilim insanı, kuru topraktan yağmur sonrası yükselen aromaların kimyasal kökenini araştırarak bu fenomene bilimsel bir açıklama getirdi.

Petrichor aslında tek bir molekül değil, birden fazla bileşenin karışımından oluşuyor. Bu karışımın en güçlü komponenti, toprakta yaşayan bakterilerin ürettiği geosmin adlı organik bir bileşik. Streptomyces cinsi aktinobakteriler, özellikle nemli koşullarda bu molekülü salgılıyor.

İnsan koku alma duyusu, geosmin molekülüne karşı inanılmaz bir hassasiyet gösteriyor.

İnsan koku alma duyusu, geosmin molekülüne karşı inanılmaz bir hassasiyet gösteriyor.

Araştırmalar, insanların havadaki geosmin konsantrasyonunu milyarda beş birim gibi minimal düzeylerde bile algılayabildiğini gösteriyor. Bu hassasiyet, köpekbalıklarının kandaki hemoglobin molekülünü algılama yetisiyle karşılaştırılabilir.

Bu extraordinaire duyarlılığın evrimsel bir sebebi olduğu düşünülüyor. Eski çağlarda yağmur sonrası toprak kokusu, temiz su kaynağının varlığını işaret ediyordu. Bu nedenle bu kokuyu algılayan ve ona yönelen atalarımız, hayatta kalma şanslarını artırmış olabilirler.

Geosmin dışında, bitkilerin yapraklarından salınan uçucu yağlar da petrichor kokusuna katkıda bulunuyor.

Geosmin dışında, bitkilerin yapraklarından salınan uçucu yağlar da petrichor kokusuna katkıda bulunuyor.

Kuru dönemlerde bu yağlar toprak yüzeyinde ve bitki yapraklarında birikir. Yağmur damlacıkları yere çarptığında, bu birikmiş yağları havaya saçarak aromaların yayılmasını sağlar.

Ayrıca yağmur damlalarının toprağa çarpması sırasında oluşan küçük hava kabarcıkları patlar ve içlerindeki koku moleküllerini atmosfere bırakır. Bu fiziksel süreç, petrichor kokusunun havada daha yoğun şekilde hissedilmesini sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın